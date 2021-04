Guitar Hero: Erster Spieler schafft 100% bei schwerstem Song „Soulless 6“

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Guitar Hero ab 12,00 € bei Amazon.de kaufen.

Sechs Monate Training hat es gebraucht, doch nun ist es dem ersten Spieler gelungen, bei Guitar Hero 100 % bei dem Lied „Soulless 6“ zu erreichen. Dieses Lied wurde ursprünglich als Witz konzipiert und galt bis dato als unschaffbar. Unten eingebettet seht Ihr das Video des Streamers Carny Jared, der den Rekord aufgestellt hat. Er gibt an, dafür seit August trainiert zu haben. Solltet Ihr es selbst mit derartigen Fingerbrechern aufnehmen wollen, empfehlen wir Euch zunächst das Training mit etwas einsteigerfreundlicheren Liedern wie „Through the fire and the flames“ von Dragonforce.