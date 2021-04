Ubisoft kündigt Bücher im Assassin's Creed-Universum an

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Ubisoft kündigte gestern in Zusammenarbeit mit diversen internationalen Verlagen eine Reihe von Büchern im Assassin's Creed-Universum an, von denen die ersten noch dieses Jahr erscheinen sollen. Das Spektrum reicht dabei von Romanen über Graphic Novels bis hin zu Webcomics und Podcasts. Ubisoft teilt diese Produkte in drei Kategorien ein: „Classics “ für direkte Adaptionen der Videospiele, „Chronicles“ für neue Geschichten über bekannte Assassinen und „Originals“ für komplett neue Charaktere und Epochen.

Zum Beispiel arbeitet der französische Verlag Glénat Editions an einer Graphic Novel basierend auf Assassin's Creed Valhalla (im Test), die dieses Jahr im Herbst erscheinen soll. Diese erzählt die Geschichte eines Mönchs und eines Assassinen, die sich gemeinsam auf eine Reise durch die Spielwelt begeben.