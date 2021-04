Xbox: Ab sofort Online-F2P-Spiele auch ohne Xbox Live Gold

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ab sofort könnt ihr mehr als 50 Free To Play-Spiele auch ohne eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft im Online-Multiplayer spielen. Man habe sich entschieden, auf das Feedback der Xbox-Community zu hören und Free To Play-Games allen Xbox-Spielern in vollem Umfang zugänglich zu machen. Zu der Liste der über 50 Spiele gehören unter anderem Destiny 2 (zum Test+), Fortnite, World of Tanks, World of Warships - Legends, Warface und Path of Exile (User-Artikel zum Endgame). Sie soll kontinuierlich um neue Free to Play-Releases erweitert werden.