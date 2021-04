PM: Genshin Impact: Erlebt eine offene Welt der nächsten Generation! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

liebe Reisende! Hier ist das Entwicklerteam von Genshin Impact! Die PlayStation®5-Version von Genshin Impact wird offiziell am 28. April zur Verfügung stehen. Jetzt können wir es kaum erwarten, mit euch einige Neuigkeiten über die PlayStation®5-Version zu teilen!

Vorab einige wichtige Infos für Anfänger: Genshin Impact ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das in der frei begehbaren Fantasiewelt von Teyvat spielt. Im Spiel übernehmt ihr als Spieler die Rolle eines „Reisenden“ aus einer anderen Welt, der seinen Blutverwandeten verloren hat. Um eure Familie wieder zusammenzuführen, begebt ihr euch auf ein Abenteuer durch Teyvat und deckt dabei allmählich die Geheimnisse sowie das Schicksal dieser zauberhaften Welt auf.

Die Hardware der PlayStation®5 bietet Entwicklern eine ideale Plattform, die Welt von Teyvat noch detaillierter, lebendiger und umfassender zu gestalten. Aus diesem Grund wollten wir Spielern die PlayStation®5-Version so schnell wie möglich bereitstellen, sodass ihr Genshin Impact möglichst zeitig in vollem Umfang erleben könnt. Wir haben viele neue Funktionen entwickelt, um die Vorteile der Konsole der nächsten Generation bei der Spielentwickelung langfristig voll auszunutzen: Wir haben eine Grafikbibliothek von Grund auf neu entwickelt. Außerdem haben wir ein spezielles Dateiladesystem gebaut, um die leistungsstarke SSD der PlayStation®5 voll und ganz zur Geltung zu bringen. Also bleibt gespannt für viele weitere tolle Neuigkeiten!

Mit Genshin Impact wollen wir euch in eine visuell beeindruckende und kulturell vielfältige Welt bringen. Die brandneue Grafikbibliothek erlaubt es uns, noch mehr Details in die Spielwelt zu packen. Wenn ihr euch eure Umgebung genau anseht, merkt ihr bestimmt sofort, dass in jedem Detail der hochauflösenden Textur eine einzigartige Geschichte steckt. Wenn ihr in die Ferne blickt, entfalten sich die umfangreichen und atemberaubenden Landschaften dank dem verbesserten Detaillierungsgrad vollständig bis zum Horizont vor euren Augen. Und eine noch bessere Nachricht: Die PlayStation®5 ermöglicht es euch, all diese Details in einer messerscharfen 4K-Auflösung zu erleben. Wenn ihr zufällig einen HDR-Monitor besitzt, könnt ihr mit unserer HDR-Anzeige-Funktion einen Blick auf eine noch lebendigere Spielwelt genießen.

Genshin Impact bietet riesige und abwechslungsreiche Landschaften. Wenn ihr zwischen der offenen Welt und den Sphären reist, wird das schnellere Laden eure Abenteuer viel flüssiger machen. Mit der SSD der PlayStation®5 und unserem speziellen Dateiladesystem dauert das Teleportieren von einem Ort zum anderen jetzt wenige Sekunden. Ihr könnt quasi blitzschnell in eine neue Sphäre eintreten und sofort euren Kampf beginnen!

Aber um das Erlebnis der nächsten Generation zu verwirklichen, ist uns klar, dass der DualSense-Controller ein entscheidender Faktor sein wird, indem er zeigt, wie die Spielwelt auf deine Aktionen darin reagiert. Der DualSense-Controller verwendet ganz andere Technik und um sein Potenzial auszuloten, sind wir noch dabei, die Unterstützung von Gamepads von Grund auf neu zu gestalten. So könnt ihr z. B. das Vibrieren eures Controllers vielleicht etwas anders spüren als in der abwärtskompatiblen Version. Und wir können es kaum erwarten, in Zukunft weitere Features und Funktionen zu integrieren, die euch ermöglichen können, besser in die Welt von Teyvat einzutauchen.

Wir haben außerdem eine exklusive Version des Qingyun-Gipfels ausschließlich für PlayStation®5-Spieler vorbereitet! Dieser Berggipfel ist sowohl bei unseren Spielern als auch bei unserem Team einer der beliebtesten Orte im Spiel. Deshalb haben wir an diesem Ort einige besondere Umgestaltungen vorgenommen. Wir hoffen, dass euch die Überraschung gefällt!

Die Bereitstellung der PlayStation®5-Version ist nur ein Anfang des brandneuen Spielerlebnisses auf der Konsole, das wir euch anbieten. Momentan haben wir euch nur zwei von den sieben Städten in Teyvat gezeigt. In der Zukunft warten aber noch viele tolle spannende Spielinhalte auf euch! Und so viel zur Vorstellung der Neuigkeiten! Vergesst also keinesfalls, unser Spiel am 28. April zu erleben!