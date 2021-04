PC

Die strategische Ebene spielt in den Kampagnen eine wichtige Rolle.

Historische Schlachten und Dynamische Kampagnen

Im Rücken der Feinde landet die Verstärkung.

Kämpfe zu Wasser und zu Land

Für EA-Käufer ohne Aufpreis schickt euch der Barbary War DLC als Ami auf Piratenjagd in Nordafrika.

Klasse: Der Wind neigt das Schiff und beeinflusst so die Reichweite der Kanonen.

In einem Satz: Tolles Wargame mit kluger KI und gelungenem strategischen Überbau in dynamischen Kampagnen.

Nach dem Wargame, das in Ultimate General - Civil War (im Test, Note: 8.5) eine würdige und um eine dynamische Kampagne erweiterte Fortsetzung fand, melden sich die Entwickler von Game-Labs mit dem dritten Teil ihrer-Serie zurück. Inwird der Kampf jetzt auch zu Wasser geführt. Ich bin für euch in See gestochen.Drei kleine Tutorials, frei konfigurierbare Schlachten und historische See- und Landkämpfe bieten einiges. Herzstück von Ultimate Admiral sind dennoch die dynamischen Kampagnen mit den Briten und den gerade aus dem Ei geschlüpften USA. Der Schwierigkeitsgrad ist frei wählbar; optional skaliert die Gegnerstärke, damit ihr euch nicht in eine kaum lösbare Position manövriert, auch wenn ihr Gefechte jederzeit neu starten könnt.Zunächst erstellt ihr euch im Rahmen einer Hintergrundgeschichte euer Alter Ego und könnt erste Schwerpunkte in der Skillung setzen. Beispielsweise gehen Reparaturen schneller voran oder eure Offiziere lernen schneller. Eure Figur kommandiert das Flaggschiff und nimmt auch an Landschlachten teil. Jede Kampagne besteht aus verschiedenen Phasen. Jede Phase hat mindestens eine Mission, über diese verdient ihr euch Geld und Prestige. Über die Phasen hinweg könnt ihr Schiffe auf selbsttätig laufende Nebenmissionen schicken. Zeitungsartikel und Nachrichten packen euer Handeln in einen stimmigen Kontext. Ihr müsst eure Flotte, Waffen, Mannschaften, Soldaten und Offiziere managen. Ihr startet klein, erkämpft euch aber immer mehr und auch bessere Schiffe. Es war ein triumphales Gefühl, als ich meine erste Fregatte gekapert hatte und so meine Chancen in Folgeschlachten verbessern konnte. Eure Crews und Offiziere sammeln Erfahrung und jeder Verlust schmerzhaft. Lücken mit erfahrenen Kräften nachzubesetzen kostet extra. Prisenschiffe schickt ihr für Prestige an die Admiralität oder zahlt Prestige um sie zu behalten. Mit Prestige und Geld schaltet ihr auch immer mehr Technologien frei und bekommt so Zugriff auf Schiffupgrades oder neue Einheitentypen. Sinkt euer Prestige auf Null, habt ihr verloren.Die Schlachten finden auf taktischen Karten statt. Es gibt reine Landschlachten, Seegefechte und eine Mischung. Die Landschlachten spielen sich ähnlich wie in den Vorgängern. Eure Truppen haben Werte wie Schussgenauigkeit und Moral, kämpfen mit Erfahrung besser, nutzen unterschiedliche Waffen, haben einen Sicht- und Feuerbereich und sind für Deckung im Wald dankbar. Mit der Leertaste könnt ihr sie eine Verteidigungsstellung einnehmen lassen. Es gibt unter anderem Marineinfanterie, Fusiliere, Matrosen, Mörser, Dragoner, Artillerie, Grenadiere und Versorgongswagen. Manchmal werden euch zusätzliche Truppen zur Unterstützung zur Verfügung gestellt.Seegefechte fühlen sich sehr realistisch an. Eure Schiffe haben Werte wie Struktur, Geschwindigkeit, Kapazität und Gewicht. Euer Erfolg hängt auch von Upgrades, den Kanonen und der Besatzung ab. Auf Handelsschiffen haben zwar keine Kanonen, dafür aber große Truppenkontingente Platz. Die Windrichtung, die sich im Laufe einer Schlacht auch immer wieder ändert, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Mit kleinen, wendigen Schiffen könnt ihr versuchen, Linienschiffe auszumanövrieren, macht aber auch wenig Schaden. Vielleicht solltet ihr doch ein Schiff in Brand stecken und zum Rammen verwenden? Wirklich genial ist der Einfluss des Windes auf die Neigung eures Schiffes umgesetzt. Kommt er von Steuerbord neigt sich euer Schiff und die Reichweite der Backbord-Kanonen sinkt, während die Reichweite der Steuerbordkanonen steigt. Es kann daher sinnvoll sein, kurz einen Teil der Segel einzuholen, damit ein Feind in Reichweite kommt. Um Entern zu können, müsst ihr ein Schiff in Position bringen. Dann fliegen die Enterhaken und eure Männer versuchen, das Schiff heranzuziehen, während die Kanonen schreien und Rauch von Kanonen- und Musketenfeuer die Luft vernebelt. Ist eure Entermannschaft zu klein, könnt ihr von anderen Schiffen Verstärkung schicken.Die Geschwindigkeitsstufen der Echtzeitkämpfe reichen von Pause bis sehr schnell. Die Gegner-KI agiert clever und lässt sich auch nicht ohne weiteres ausmanövrieren. Während ich in Landgefechten eher mal die Pausetaste drücke, übergebe ich in großen Seeschlachten zeitweise das Kommando einzelner Schiffe an die KI, um mich zum Beispiel auf ein Entermanöver zu konzentrieren. Das klappt gut.Als Stratege, Wargamer und Fan des Zeitalters holt mich Ultimate Admiral ab. Hübsche Grafik, gute Übersichtlichkeit und Hotkeys, abwechslungsreiche und dynamische Kampagnen mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, taktische Herausforderungen an allen Ecken und Enden und eine gute KI. Auch Ultimate Admiral - Age of Sail ist ein hervorragendes Spiel geworden, in das ihr euch aber erst etwas reinfuchsen müsst. An kleineren Bugs wird noch eifrig gepatched. Einen Gamebreaker hatte ich nicht, dafür aber einen Mastbruch! Und wenn meine Truppen die Trommeln rührend auf den Feind zumarschieren während meine Flotte eine Landeoperation vorbereitet, dann ist klar: Das Spiel ist wie für mich gemacht. Wenn ihr auch Gefallen an taktischen Schlachten mit strategischem Überbau in einem tollen Gesamtpaket findet, solltet ihr an Bord gehen.