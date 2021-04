In Sound Mind: Horrorspiel ehemaliger Modder erscheint am 3.8.2021

PC Switch Xbox X PS5

Publisher Modus Games hat angekündigt, dass der Horror-Titel In Sound Mind am 3. August 2021 für PC, Playstation 5, Switch und Xbox Series X erscheinen wird. Im First-Person-Psychohorror erkundet ihr die Erinnerungswelten von Opfern einer experimentellen Therapie.

Der Entwickler We Create Stuff hat seine Wurzeln in der Modding-Szene. Das Team schuf zuvor die beliebte Mod Nightmare House 2 auf Basis der Source-Engine. Das Setting von In Sound Mind soll Spieler mit besonderen Rätseln, Waffen und Bossen konfrontieren. Auf Steam ist zudem eine Demo zum Spiel verfügbar.