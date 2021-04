Lemnis Gate: Strategischer Zeitschleifen-Shooter angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Frontier Foundry (ein Label von Elite - Dangerous- und Planet Coaster-Entwickler Frontier Devlopment) hat mit Lemnis Gate einen ungewöhnlichen rundenbasierten Multiplayer-Shooter angekündigt. Das Genre von Lemnis Gate nennen Frontier und der kanadische Entwickler Ratloop Games Strategie-Shooter.

Spieler treten Online oder lokal in 1vs1- oder 2vs2-Matches an, die in fünf 25-sekündige Runden unterteilt sind. Allerdings handelt es sich um eine Zeitschleife, also wird dieselbe Runde fünf mal wiederholt, wobei auch die Spieleraktionen aus den vorigen Runden erneut ablaufen, die ihr nun manipulieren könnt.

Der Ankündigungstrailer zeigt etwa, wie in der ersten Runde ein Kontrollpunkt zerstört wird, in der zweiten Runde wird die Spielerfigur jedoch abgeschossen, bevor sie die Aktion durchführen kann. In der dritten Runde wird wiederum der Killer vorher ausgeschaltet. Dabei bieten sieben spielbare Figuren jeweils eigene Waffen und Fähigkeiten.

Bei Lemnis Gate soll sich durch die Zeitschleifenmechanik alles um vorausschauendes Denken drehen und daher soll Strategie ebenso wichtig sein wie Geschicklichkeit. Lemnis Gate erscheint im Sommer 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.