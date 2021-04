Mortal Kombat: Erste sieben Minuten des Films veröffentlicht

PC andere

Am 23. April 2021 startet in den USA der neue Mortal Kombat-Film von Regisseur Simon McQuoid mit Musik von Benjamin Wallfisch (der untere anderem den Soundtrack zu den Es-Kinofilmen beisteuerte) beim Streamingdienst HBO Max. Als Vorgeschmack veröffentlichte Warner Bros. Pictures auf Twitter und Youtube die ersten sieben Minuten des Films.

Produzent Todd Garner hatte in der Vergangenheit zum Gewaltgrad des Films geäußert, dass nicht eins zu eins die Brutalität aus den Spielen erwartet werden dürfe, da die Medien Spiel und Film unterschiedlichen Regeln folgen. Dennoch wurde Fans auch in Aussicht gestellt, dass einige der übertrieben brutalen Finishing-Moves aus der Vorlage den Weg auf die Leinwand finden sollen. In Amerika hat der Film ein R-Rating erhalten, hierzulande vergab die FSK eine Altersfreigabe ab 18.

Der deutsche Kinostart ist aktuell für den 6. Mai 2021 angesetzt, doch das erscheint wenig realistisch in der aktuellen Pandemielage. Es könnte daher sein, dass der Film auch hierzulande zuerst bei Streaming-Anbietern angesehen werden kann. So wurde der ebenfalls in den USA bei HBO Max angelaufene Wonder Woman 1984 hierzulande über Sky Ticket angeboten.