PM: Neu im Xbox Game Pass: Fable Anniversary, MLB The Show 21, und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Egal ob Du Sportler*in, Überlebenskünstler*in oder Dinosaurier-Fan bist: Bei den neuen Spielen im Xbox Game Pass ist für jeden was dabei! Freue Dich auf fast vergessene Klassiker, jede Menge neue Spiele für PC, die neusten Games mit Touch Control und vieles, vieles mehr!

Jetzt verfügbar – MLB The Show 21 (Cloud und Konsole) Grund zur Freude für alle Baseball-Fans: MLB The Show 21 ist bereits ab dem ersten Tag Teil des Xbox Game Pass und via Cloud (Beta), Xbox One und in 4K bei 60fps auf Xbox Series X|S spielbar! Dank Crossplay-Support steht auch spannenden Matches gegen Deine Freund*innen auf PlayStation 4 und PlayStation 5 nichts mehr im Wege. Hier erlebst Du hautnah die immersive Action und Faszination des Baseballs und führst Dein eigenes Team zu Ruhm und Ehre – ein riesen Spaß auch für neue Fans des Kultsports!

22. April – Phogs! (PC) ID@Xbox In Phogs! spielst Du als ein Hundeduo auf einem spannenden, rätselhaften Abenteuer. Über einen dehnbaren Bauch sind die beiden miteinander verbunden und bellen, beißen oder springen sich ihren Weg frei. Im Coop- oder Solomodus warten Welten zu den Themen Fressen, Schlafen und Spielen auf Dich. Insgesamt erkundest Du ganze 24 fantastische Level voller spannender Aufgaben und Kreaturen.

28. April – Second Extinction (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox In Second Extinction stellst Du Dich gemeinsam mit bis zu zwei Freund*innen gefährlichen, mutierten Dinosauriern und unternimmst den waghalsigen Versuch, den Planeten Erde zurückzuerobern. Doch Vorsicht: Die Karnivoren haben einen ausgeprägten Hunger – auf Fleisch und auf Krieg! Auf der weitläufigen Map erkundest Du verschiedene Biome, von denen jedes andere Gefahren mit sich bringt. Wenn die Community die Bedrohungsstufe senkt, ziehen sich die gefährlichen Dinosaurier zurück. Gelingt es Dir jedoch nicht, die Horden in Schach zu halten, wird nicht nur die Bedrohung steigen. Immer gefährlichere Feinde und katastrophale Ereignisse stellen Deine Grenzen auf eine harte Probe stellen.

29. April – Destroy All Humans! (Cloud, Konsole und PC) Der Name ist Programm! Als böses Alien namens Crypto-137 terrorisiert Du die US-Bevölkerung der 1950er Jahre. In diesem liebevollen Remake des legendären Action-Abenteuers rund um eine Alien-Invasion erntest Du die DNA der Menschen und bringst die US-Regierung zu Fall. Die Menschen haben keine Chance gegen Deine telekinetischen Fähigkeiten und Dein Arsenal voller Alien-Waffen.

30. April – Fable III (Cloud) Du führst eine Revolution, um die Kontrolle über Albion zu übernehmen. Seite an Seite mit Deinem Volk stellst Du Dich den Kämpfen und ihren Konsequenzen. Auf Deiner Reise erlebst Du wahre Liebe gleichermaßen wie herbe Verluste. Wirst Du Dein Reich gegen das lauernde Böse verteidigen oder stürzen Deine Befehle Albion ins Unglück? Du entscheidest!

30. April – Fable Anniversary (Cloud) Als das erfolgreichste RPG auf der ersten Xbox war Fable ein echter Pionier-Titel, in dem erstmals jede Entscheidung der Spieler*innen harte Konsequenzen bedeutete. Jetzt erlebst Du mit Fable Anniversary die liebevolle HD Remastered-Version des Kultspiels. Alte Fans werden sich erneut verlieben während neue Spieler*innen die Chance haben, in ein Stück Gaming-Geschichte einzutauchen und zu verstehen, was das Franchise so einzigartig macht. Dank neuer Texturen, 3D-Modelle, einer komplett neuen Licht-Engine, neuen Interfaces, Achievements und vielem mehr macht Fable mehr Spaß denn je.

Mit den neu hinzugefügten Bethesda-Titeln und der enthaltenen EA Play-Mitgliedschaft stehen PC-Spieler*innen insgesamt über 100 zusätzliche Titel zu Verfügung. Es gab wohl noch nie einen so guten Zeitpunkt, um den Xbox Game Pass für PC zu testen! Sichere Dir jetzt Deinen ersten Monat für nur 1 Euro!

Als Nutzer*in des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du jetzt sechs weitere Spiele mit individueller Touch Control-Steuerung.

Jetzt verfügbar – Age of Empires III: Definitive Edition – United States Civilization Als Nutzer*in des Xbox Game Pass profitierst Du von 10 Prozent Rabatt auf die Erweiterung United States Civilization für Age of Empires III: Definitive Edition. Alternativ kannst Du für eine kurze Zeit auch die 50 State Challenge abschließen und so das Update, mit dem Du erstmals auch die Zivilisation der Vereinigten Staaten spielst, umsonst erhalten. Die neue Kultur bietet eine Reihe neuer Inhalte, darunter einen einzigartigen Kundschafter, eine einzigartige Heimatstadt, neun Einheiten, zwei Gebäude und US-spezifische Karten. Außerdem lassen sich beim Aufstieg ins nächste Zeitalter verschiedene Staaten wählen, die besondere Lieferkarten und Boni freischalten und zu jedem Spielstil passen. Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator: World Update IV – Frankreich & Benelux Pilot*innen, aufgepasst! Mit dem Microsoft Flight Simulator: World Update IV erlebst Du beim Flug über Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg Landschaften in bisher ungeahnten Detailreichtum. Überfliege die europäischen Metropolen Paris und Amsterdam und genieße die hochauflösende 3D-Photogrammetrie, mit der Du die Städte noch realistischer erlebst. Mehr zu den drei neuen Flughäfen Megève, Nice und Rotterdam sowie weitere Details zum Update erfährst Du hier.

Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: Season Two Sea of Thieves: Season Two bringt eine ganze Schiffsladung neuer Inhalte mit! Gemeinsam mit Deiner Crew stellst Du Dich neuen Kaperfahrten, überfällst Handelsrouten sowie Forts und genießt neue Events mit dutzenden Belohnungen. Weitere Details zu den neuen Inhalten erfährst Du hier.

Jetzt verfügbar – Spiritfarer: Free Lily Update In dieser kleinen, aber entscheidenden Erweiterung zu Spiritfarer trifft die Protagonistin Stella auf den Schmetterlingsgeist Lily. Die neue Geisterfreundin entpuppt sich als wichtige Figur aus Stellas Vergangenheit, die ihr hilft, dem Ziel ihrer Reise ein entscheidendes Stück näher zu kommen.

Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks. Schnapp Dir unter anderem diesen Bonus, bevor er wieder verschwindet:

Vergiss außerdem nicht, Deinen monatlichen Apex Legends Perk bis zum 3. Mai einzufordern!

Auch nach Ostern sicherst Du Dir in den Ultimate Quests noch doppelte Punkte für die besonderen Eastereggs. Insgesamt sind das 150 extra Punkte, die Du für tolle Rewards ausgeben kannst. Wenn Du die Quests also noch nie ausprobiert hast, ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Stelle Dich der Herausforderung und vergiss nicht, Deine Punkte einzulösen.

Zusätzlich erscheinen am 20. April diese Quests:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

30. April:

