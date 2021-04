Apogee Entertainment: Oldschool-Publisher feiert Comeback

PC iOS Android andere

Wenn ihr in den Neunzigern aufgewachsen seid, erwachsen wart oder einfach nur gespielt habt, dürfte euch der Name Apogee Software ein Begriff sein. Das Studio, das später als 3D Realms zu Weltruhm aufstieg, hat in seiner Hochzeit viele Klassiker der Videospielgeschichte veröffentlicht. Darunter befinden sich Titel wie Duke Nukem 3D, Wolfenstein 3D, Commander Keen, Rise of the Triad, Shadow Warrior und später auch Max Payne. Nun ist das Studio als Apogee Entertainment zurück und feiert das mit einem Video, das von dem Synchronsprecher Jon St. John moderiert wird. Dieser dürfte vor allem durch seine Sprechrolle als Duke Nukem bekannt sein.

Zunächst wird die Geschichte des ehemaligen Indie-Publishers erzählt, der den Weg für Studios wie Remedy und id Software geebnet hat. Nach diesem Blick zurück geht es um die Zukunft von Apogee und welche Titel sie für 2021 und 2022 im Gepäck haben. Namen werden nicht genannt, dafür sind aber bereits Gameplay-Szenen zu sehen. Bei einem davon handelt es sich um Residual, einen Survival-Plattformer im Pixellook, der bereits mit einem Trailer angekündigt wurde. Ein weiteres Spiel dürfte eine Neuauflage des Jump-and-Runs Cosmo's Cosmic Adventure sein. Weitere Titel, von denen mutmaßlich Remastered-Versionen gezeigt wurden, sind Secret Agent, Raptor und Monster Bash. Dabei handelt es sich aber lediglich um Vermutungen, in den kommenden Monaten will Apogee mehr Informationen zu den in der Produktion befindlichen Titeln erwähnen. Beispielsweise wird noch ein flotter Ego-Shooter gezeigt, der gewisse Painkiller-Vibes aufkommen lässt.

Außerdem wird in dem Video das neue Logo von Apogee enthüllt, das ihr als Teaserbild dieser News sehen könnt. Und wenn ihr genau hinhört, ist sogar eine neue Fanfare zu hören, die nun mit dem Studio verknüpft sein soll.