PM: Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: “Featuring Dante” (Sony Playstation Blog)

Der Atlus-Klassiker als Remaster ist eigentlich zwei Spiele in einem: Die erste Version, die damals 2003 in Japan erschien, brachte den Charakter Raidou Kuzunoha von der Devil Summoner Series ins Spiel. Die zweite Version, die nur im Westen veröffentlicht wurde und auf den Namen Shin Megami Tensei III Nocturne hört, featured Capcom’s Dante aus dem Devil May Cry Franchise. Im Release von Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ist Raidou bereits enthalten, Dante kann als DLC-Charakter ebenfalls dazu stoßen.

Von HD-Charaktermodellen bis zu Ingame-Hintergründen wurde alles einem Remaster-Prozess unterzogen. Sogar das ikonische Meme, wenn ihr wisst, was wir meinen. Erstmals zu sehen gibt es jetzt den “Featuring Dante aus den Devil May Cry-Spielen” Sticker in HD.

Ladet euch das #FeaturingDante Bild oben (oder von hier) herunter und packt es einfach überall hin – sogar auf eure Version von Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster für PS4! Der Sticker zeigt euren Freunden, dass ihr es drauf habt!

Die Kollaboration zwischen Atlus und Capcom für das einzigartige Meme entstand durch eine einfache Idee: “Dante ist ein ‘Devil Hunter’” und Demi-fiend ist “teils Mensch, teils Dämon.” Es klang für uns einfach sinnvoll.

Der Director Kazuyuki Yamai von Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster denkt an den Release damals zurück und sagt: “Das Entwicklerteam meinte es wäre eine verrückte Idee, ein Crossover zwischen zwei Publishern zu machen. Sie waren jedoch auch fasziniert davon, dass sich die beiden Charaktere begegnen und von ihrem anschließenden Kampf. Also wurde es Capcom vorgeschlagen und der Rest ist Geschichte!”

Erfahrt im Trailer zu Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster mehr über das Spiel.

Das Maniax Pack ist in der Digital Deluxe Edition von SMT III integriert oder kann als DLC zusätzlich käuflich erworben werden. SMTIII Nocturne HD Remaster erscheint am 25. Mai 2021 auf PS4.