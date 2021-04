PM: Einfach Trophäen sammeln in Ratchet & Clank und Horizon Zero Dawn (Sony Playstation Blog)

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ratchet & Clank - Rift Apart ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr habt bestimmt Lust auf ein einzigartiges Avatar-Paket und die Chance, mit etwas Glück zusätzlich noch 100,00 Euro Store-Guthaben zu gewinnen! Dann macht unbedingt bei der großen April Trophy Challenge mit.

Ihr braucht für die Challenge mindestens 15 Trophäen, die ihr in dem Aktionszeitraum vom 06. April bis zum 03. Mai 2021 in den PS Plus-Spielen im April Days Gone und Zombie Army 4: Dead War sowie allen Games der Play at Home 2021-Aktion freischaltet. Dazu gehören natürlich auch Trophäen von Ratchet & Clank, das bis zum 31. März kostenlos verfügbar war, und dem Action-Adventure Blockbuster Horizon Zero Dawn, verfügbar ab dem 20. April 2021. Aber Achtung! Es zählen nur die Trophäen, die ihr nach der Anmeldung zur April Trophy Challenge bekommt.

Jetzt mitmachen!

Holt euch hier eure Play at Home Spiele!

In Zusammenarbeit mit Trophies.de haben wir euch bereits jede Menge Tipps zu Days Gone und Zombie Army 4: Dead War geliefert. Jetzt möchten wir euch einen hilfreichen Guide zum Sammeln weiterer Auszeichnungen geben. Also dann mal los: So schnappt ihr euch schnell und einfach jede Menge Trophäen in Ratchet & Clank sowie Horizon Zero Dawn.

Da schraubt der Lomax-Mechaniker Ratchet gemütlich auf seinem Heimatplaneten vor sich hin, schon fällt ihm das Schicksal in Form des putzigen Roboters Clank direkt vor die Füße. Der kleine Blechkamerad wurde von seinen Machern nach der Produktion als defekt eingestuft, konnte aber noch mal gerade so eben der drohenden Verschrottung entkommen und hat nun vor Lomax‘ Haus eine Bruchlandung mit seinem Fluchtschiff hingelegt. Kaum ist der lädierte Clank wieder repariert, geht auch schon ein völlig abgedrehtes Abenteuer los, bei dem es um nichts Geringeres geht, als das gesamte Universum vor einem völlig durchgeknallten Alien-Oberfiesling zu retten.

Einfach mitnehmen: Trophäen, die ihr automatisch bekommt

Spielt ihr das spannende Abenteuer bis zum Ende, streicht ihr gleich 15 Trophäen sozusagen im vorüberhüpfen ein. Solltet ihr Spoiler in den Trophäen-Beschreibungen befürchten, dann überspringt die folgende Liste lieber.

Grundtraining (Bronze) – Schließt die Schutztruppen-Prüfungen auf Veldin ab.

Der kleine Roboter könnte … (Bronze) – Flieht auf Quartu vor Victor.

Der Retter (Bronze) – Rettet den Bürgermeister und den Klempner auf Novalis.

Ab zum Rennen (Bronze) – Rettet Skidd und seinen Agenten auf Aridia.

Es ist so schön, ein Schutztrupp zu sein (Bronze) – Werdet auf Kerwan ein Mitglied der Galaktischen Schutztruppen.

Besser geht‘s nicht (Bronze) – Gewinnt den Hoverboard-Bronzepokal auf Rilgar.

Wer ist ein braves Schnaggelmonster? (Bronze) – Besiegt das Schnaggelmonster im G34-Nebel.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirn (Bronze) – Sammelt für den Blarg-Wissenschaftler auf Gaspar 30 Hirne.

Ich hab dein Schlachtschiff abgeschossen (Bronze) – Schießt die Blarg-Schlachtschiffe auf Batalia ab.

Zurkon-Familienwerte (Bronze) – Besiegt Mrs. Zurkon auf Quartu.

Wasserschlamassel! (Bronze) – Schießt die Hydro-Ernter auf Pokitaru ab.

Grausames Oxid (Bronze) – Besiegt Victor an Bord der Phönix.

Radikal (Bronze) – Gewinnt den Hoverboard-Bronzepokal auf Kalebo.

Meinungswechsel (Bronze) – Besiegt Captain Qwark auf dem Deplanetisator.

Das Ende vom Anfang (Gold) – Besiegt Dr. Nefarious auf dem Deplanetisator.

Gewusst wie: Diese Trophäen sind nicht direkt offensichtlich, aber leicht zu bekommen

Bestimmt wollt ihr nicht nur stur die Story durchspielen, sondern mit den beiden Helden und ihrem absolut irren Waffenarsenal ordentlich Unheil anstiften und die fantasievollen Umgebungen genauer erkunden. Hier ein paar Tipps, wie ihr dabei noch leicht einige zusätzliche Trophäen abgreift.

Eine Trophäe für Nichtstun und einfach nur zuschauen, wenn andere die Drecksarbeit machen? Klar doch, lasst auf dem Planeten Rigar einfach die heimischen Vernichterbots dafür sorgen, dass die schleimigen Amöboiden bekämpft werden. Haben diese dann 35 Gegner ausgeschaltet, ploppt schon die Bronze-Trophäe auf.

Während eines Umgebungsrätsel auf dem Planeten Quartu müsst ihr euch euren Weg durch eine große Anlage bahnen und dabei mit Hilfe der Gadgebots vorankommen. Im Verlauf müsst ihr mehrere große Pressen hoch- oder herunterfahren, in dem ihr diese mit Bots unter Strom setzt. Zermalmt dabei fünfmal einen Gadgebot unter den Pressen und die Trophäe gehört euch.

Auf Quartu wartet in der Fabrik eine Trophäe, die ihr ohne große Probleme freischalten könnt. Dazu müsst ihr nur in einer riesigen Halle mit vielen Förderbänder einfach zehn Kampfbots auf beliebige Art und Weise zerstören. Prima: Die frisch montierten Blechkameraden können sich noch nicht mal wehren.

Warum laufen, wenn man auch dumm rum stehen kann? Also folgt auf Kalebo vom Schnellreisepunkt aus dem Pfad, dann seht ihr schon die Laufbänder im Boden. Stellt euch einfach drauf, lasst euch transportieren und genießt dabei die schöne Aussicht. Nach einer Reise auf den insgesamt vier Laufbändern gehört „Fauler Lomax“ euch.

Nicht alle Meeresbewohner auf dem Planet Pokitaru sind friedlich. Das erfahrt ihr schnell, wenn ihr ins offene Meer schwimmt und kurzerhand von einem Kugelhai verspeist werdet. Kostet ein Leben, bringt aber auch eine Trophäe.

Nach den ersten Aufgaben auf Gaspar bekommt ihr einen Düsen-Pack, mit welchem ihr euch frei bewegen und die Lüfte unsicher machen könnt. Bekämpft für einige Zeit eure Gegner aus der Luft, die ihr normalerweise auf dem Boden platt machen würdet. Wenn ihr insgesamt 40 Gegner eliminiert habt, bekommt ihr diese Trophäe.

Zum Ende des Spiels befindet ihr euch auf dem Deplanetisator und bahnt einen Weg durch das Level. In Dreks Büro angekommen, seht ihr mehrere Modelle von Planeten. Zerstört diese und freut euch an dem Aufploppen der Trophäe.

Ab dem 20. April 2021 steht euch das PlayStation-exklusive Meisterwerk Horizon Zero Dawn zum kostenlosen Download zur Verfügung. Über die spannende Geschichte in einer postapokalyptischen, von tierischen Maschinenwesen bevölkerten, Welt und den unglaublichen Abenteuern der starken Heldin Aloy müssen wir euch bestimmt nicht mehr viel erzählen. Aber wie ihr schnell und einfach Trophäen abstaubt, da hätten wir ein paar hilfreiche Tipps.

Schnelle Trophäen

Mindestens 13 mal virtuelles Edelmetall bekommt ihr, wenn ihr das grandiose Action-Adventure einfach nur durchspielt. Das werdet ihr garantiert machen, also freut euch auf:

Die Verderbnis zurückgeschlagen (Bronze) – Ihr habt die Verderbnis im Nora-Tal vernichtet.

Rosts Lehren gefolgt (Bronze) – Ihr habt an Rosts Seite das Jagen und Kämpfen erlernt.

Den Sägezahn bezwungen (Bronze) – Ihr habt den Sägezahn bezwungen, der die Nora bedroht hat.

Bei der Erprobung triumphiert (Bronze) – Ihr habt Widrigkeiten überwunden und bei der Erprobung gesiegt.

Von der fernen Vergangenheit erfahren (Bronze) – Ihr habt in Schöpfers Ende von der fernen Vergangenheit erfahren.

Das Eklipse-Netzwerk gecrasht (Bronze) – Ihr habt das Eklipse-Lager infiltriert und ihr Netzwerk gecrasht.

Die Wahrheit herausgefunden (Bronze) – Ihr habt die Wahrheit über Zero Dawn herausgefunden.

Die Belagerung der Urmutter beendet (Bronze) – Ihr habt die Angreifer besiegt und seid in den Heiligen Berg gegangen.

Eine starke Waffe entdeckt (Bronze) – Ihr habt den Gefallenen Berg erkundet und eine starke Waffe entdeckt.

Siegreich mit der Kriegsherrin (Bronze) – Ihr habt die Nora-Kriegsherrin gefunden und die Mörder im Metallring besiegt.

Meridian vor dem Feind gerettet (Bronze) – Ihr habt Erend geholfen, Ersas Schicksal herauszufinden, und eine Verschwörung gegen Meridian vereitelt.

Erste verdorbene Zone geräumt (Bronze) – Ihr habt alle verdorbenen Maschinen in einer verdorbenen Zone erledigt.

Die Kriegsmaschinen-Bedrohung beendet (Gold) – Ihr habt die Bedrohung durch die alten Kriegsmaschinen beendet.

Im Verlauf des Spiels werdet ihr natürlich immer stärker und verbessert eure Stufe. Bleibt am Ball und widmet euch auch ausgiebig Nebenmissionen, dann gehören bald vier weitere Trophäen euch:

Keine Trophäe übersehen

Wir sind uns sicher, dass ihr viel Zeit mit Aloy verbringen und die fantastische Welt der Maschinenwesen ganz genau erkunden werdet. Scheut euch überall nach Sammelobjekten um und erledigt viele Aktivitäten in der abwechslungsreichen Open-World, dann füllt sich euer Trophäen-Konto wie von selbst. Legt euch beispielsweise unbedingt mit den Banditenklanen an, dann schnappt ihr euch:

Eurer Mut im Kampf gegen die unterschiedlichen Maschinen wird natürlich auch belohnt, zum Beispiel mit:

Konzentriert euch im Kampf auf die Schwachstellen der Maschinen, schaltet bestimmte Bauteile aus und legt euch eine effektive Taktik zu. Der Lohn für die Mühe ploppt dann auf dem Bildschirm in Form einer Trophäe auf.

Gehört ihr nicht nur zum Typ Jäger, sondern seid auch begeisterter Sammler? Dann macht euch auf die Suche nach Objekten, wie Panoramen, Metallblumen und Banuk-Figuren. Die ersten Trophäen sind leicht zu bekommen, für die Folge-Auszeichnung braucht ihr schon etwas mehr Ausdauer.