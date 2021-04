PM: Jakks Pacific und SEGA erweitern globale Spielzeug-Partnerschaft (Cosmocover)

360 PS3

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jakks Pacific und SEGA erweitern globale Spielzeug-Partnerschaft

Santa Monica, CA – 20. April 2021 (BUSINESS WIRE) – JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) gab heute eine Vertragsverlängerung mit SEGA of America, Inc. für die Classic- und Modern-Versionen der Sonic the Hedgehog-Kollektion bekannt, wodurch JAKKS als einer der globalen Partner der Franchise erhalten bleibt. JAKKS wird ab 2022 weltweit Spielzeugprodukte der Marke Sonic the Hedgehog entwerfen, herstellen, vermarkten und verkaufen. Die erneuerte Vereinbarung umfasst die Rechte zur Produktion von Action-Figuren, Playsets, Fahrzeugen, Plüsch und anderen Sammelobjekten.

Die JAKKS-Linie von Sonic the Hedgehog-Merchandise verzeichnet seit ihrer Einführung im Jahr 2019 einen beispiellosen Erfolg mit Produkteinführungen bei großen Einzelhändlern im Laden und online. Die 4-Zoll-Figuren, die die modernen und klassischen Versionen von Sonic nachbilden, waren ein sofortiger Hit bei Fans aller Altersgruppen, die nach neuen Möglichkeiten suchten, die Marke zu erleben. Die Einführung der 2,5-Zoll-Figuren und des Green Hills Zone-Spielsets im letzten Herbst brachte ganz neue Möglichkeiten zum Spielen und Nachstellen der Action in dieser ikonischen Zone aus den Videospielen.

„Unsere Sonic the Hedgehog-Produktlinie kommt bei Einzelhändlern und Fans durchweg gut an, und wir freuen uns, mit SEGA weiterhin innovative Spielzeuge zu entwickeln, die auf globaler Ebene Anklang finden“, so Craig Drobis, Senior Vice President of Marketing bei JAKKS Pacific, Inc. „Unsere Sonic-Figuren, -Spielsets und -Plüschfiguren haben seit Beginn unserer Partnerschaft mit SEGA ein konstantes Umsatzwachstum verzeichnet. Es gibt weitere großartige Produkte, die in diesem Herbst und in den kommenden Jahren veröffentlicht werden.“

„JAKKS Pacific war in den letzten zwei Jahren ein wichtiger Partner bei der Umsetzung unserer Vision von einzigartigen, qualitativ hochwertigen Sonic-Sammelfiguren, und wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit JAKKS Pacific zu erweitern, während wir in das nächste Jahrzehnt dieser Marke eintreten“, erklärt Alex Gomez, Licensing Director bei SEGA of America. „Die neue Kollektion wird den Sonic-Spaß mit Merchandise, das an kommende Projekte gebunden ist, auf ein neues Niveau heben und den blauen Wirbelwind sowohl in seiner klassischen und modernen Form zeigen, mit etwas Besonderem für Sonic-Fans jeder Generation.“

JAKKS Pacific, Inc. ist ein führender Designer, Hersteller und Vermarkter von Spielwaren und Konsumgütern, die weltweit verkauft werden und hat seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien. JAKKS Pacific verwaltet ein breites Portfolio an lizenzierten und eigenen Marken und Produkten. Zu diesen Produktlinien gehören Bestseller wie Sonic the Hedgehog-Actionfiguren, Plüsch und Spielsets. Alle Produkte sind online oder in Einzelhandelsgeschäften erhältlich.

About SEGA of America SEGA® of America, Inc. is the American arm of Tokyo, Japan-based SEGA CORPORATION, a worldwide leader in interactive entertainment both inside and outside the home. The company develops, publishes and distributes interactive entertainment software products for a variety of hardware platforms including PC, wireless devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony Interactive Entertainment Inc. SEGA of America’s website is located at www.sega.com.

About JAKKS Pacific, Inc. JAKKS Pacific, Inc. is a leading designer, manufacturer and marketer of toys and consumer products sold throughout the world, with its headquarters in Santa Monica, California. JAKKS Pacific’s popular proprietary brands include; Fly Wheels™, Kitten Catfe™, Perfectly Cute™, ReDo™ Skateboard Co, X-Power™, Disguise®, Moose Mountain®, Maui®, Kids Only!®; a wide range of entertainment-inspired products featuring premier licensed properties; and C’est Moi™, a new generation of clean beauty. Through JAKKS Cares, the company’s commitment to philanthropy, JAKKS is helping to make a positive impact on the lives of children. Visit us at www.jakks.com and follow us on Instagram (@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) and Facebook (JAKKS Pacific).

©2021 JAKKS Pacific, Inc. All rights reserved