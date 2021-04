Valheim: Patch 0.150.3 bringt Veränderungen am Terraforming

PC Linux MacOS

Entwickler Iron Gate hat einen neuen Patch für den Survival-Hit Valheim (im Test) veröffentlicht. Durch das Update wird das Spiel auf Version 0.150.3 gebracht und es bringt große Änderungen am Terraforming mit sich. Daher ist die Entwicklungszeit auch etwas länger gewesen als für andere Updates, wie das Studio mitteilt.

Am eigentlichen System, wie ihr das Gelände der Spielwelt verändert, wurde laut den Herstellern wenig geschraubt. Lediglich die Spitzhacke und Hacke könnten sich minimal anders verhalten. Vielmehr hat das Update unter der Haube gearbeitet, so dass die Nummer der Netzwerkinstanzen reduziert wurde, was die Ladezeiten und Performance verbessern soll. Ab sofort soll die neue Mechanik bei allen Terraforming-Vorgängen genutzt werden. Wollt ihr sie auch für alte Gebiete aktivieren, gibt es einen speziellen Konsolenbefehl.

Abgesehen von diesen Neuerungen hat das Update 0.150.3 für Valheim noch kleinere Änderungen mit sich gebracht, die ihr in den Quellen nachlesen könnt.