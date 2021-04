PM: 3 Gründe, warum Horizon Zero Dawn eines der besten Action-RPG aller Zeiten ist (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In dem PS4-exklusiven Open-World-Meisterwerk Horizon Zero Dawn erlebt ihr legendäre Abenteuer in einer Welt, in der der Mensch nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Die wahren Herrscher sind Maschinenwesen, die durch die postapokalyptische Landschaft streifen und eine allgegenwärtige Gefahr für die Überlebenden darstellen.

Ihr übernehmt in dem Action-RPG-Meilenstein die Rolle der jungen Aloy, eine von ihrem Stamm ausgestoßene Jägerin. Es erwartet euch euch eine atemberaubende Reise, in der ihr das Geheimnis der Maschinen aufdecken und eine katastrophale Bedrohung abwenden sollt. Das wird garantiert kein Spaziergang, macht euch also auf viele Stunden spannender Abenteuer gefasst, bis eure Reise ihr Ziel findet.

Ab dem 20. April 2021 steht euch Horizon Zero Dawn in der Play at Home 2021-Aktion kostenlos zum Download zur Verfügung. Und das gleich in der Complete Edition, die neben einem digitalen Artbook, Outfits und Paketen auch die umfangreiche Erweiterung The Frozen Wilds beinhaltet. Das reicht euch noch nicht, um sofort den Download-Button zu drücken? Dann haben wir noch drei gute Gründe für euch, warum Horizon Zero Dawn eines der besten Action-RPG aller Zeiten ist:

Wenn ihr die ersten Streifzüge mit der jungen Jägerin Aloy vom Stamm der Nora unternehmt, bekommt ihr schon einen ersten Eindruck von der atemberaubenden Schönheit der Welt. Satte Farben, Wiesen und Wälder erstrecken sich bis zum Horizont und der Himmel erstrahlt in freundlichen Blautönen: So stellt man sich die Postapokalypse eigentlich nicht vor. Aber die Entwickler des niederländischen Studios Guerilla Games verzichten in ihrer fernen Zukunftsvision des Jahres 3000 weitgehend auf deprimierend düstere Szenarien.

Zumindest was die opulente Optik der riesigen, offenen, Spielwelt angeht, die ihr frei erkunden könnt … und unbedingt auch solltet. Auf eurer Odyssee durch die abwechslungsreiche Landschaft streift ihr durch weite Canyons, läuft durch tropische Wälder oder kristallklare Eiswüsten. Haben wir schon erwähnt, dass Horizon Zero Dawn über einen Foto-Modus verfügt? Ihr werdet garantiert immer mal wieder staunend stehen bleiben und den traumhaften Ausblick auf einem Bild festhalten.

Willkommen in der Robokalypse: Neben verfeindeten Stämmen und Banditen, bekommt ihr es mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Metall-Monstern zu tun, die anscheinend die Tierwelt in der Zukunft ersetzt haben. Rotaugenwächter, Läufer, Graser, gefährliche Sägezähne, Panzerwanderer, Verwüster, Feuer-Brüllrücken oder der gigantische Donnerkiefer gehören zu den über 25 verschiedenen Maschinen, die an Exemplare der prähistorischen Fauna zu Zeiten der Dinosaurier erinnern.

Aber lasst euch von der schieren Größe nicht einschüchtern, jedes Ungetüm hat seine individuellen Schwachstellen und mit der richtigen Strategie sowie den besten Waffen und Fertigkeiten, erlegt ihr auch den dicksten Metallsaurier. Die Kämpfe sind stark taktisch geprägt, einfach losstürmen endet für euch meist in einer bitteren Niederlage. Bezwingt ihr in einem spektakulären Kampf eine der Maschinen, dann deckt euch mit wertvollem Loot ein, das macht euch für die nächste Begegnung stärker.

Horizon Zero Dawn ist ein episches Action-Adventure mit mehr als nur ein paar Rollenspielelementen. Investiert die bei euren Abenteuern erworbenen Erfahrungs- und Fertigkeitspunkte in neue Fähigkeiten und verbessert so Aloys Skills. Euch stehen dazu drei Talentbäume mit 36 unterschiedlichen Fertigkeiten zur Verfügung. Geht ihr die Gegner am liebsten frontal an oder schleicht ihr euch lieber vorsichtig in den Rücken der Feinde: Je nachdem welchen Spielstil ihr bevorzugt, lässt sich Aloy in den Bereichen Jäger, Krieger oder Sammler optimieren.

Ein große Rolle spielt das Verbessern von Waffen, das Sammeln von Heilpflanzen sowie das Craften von Gegenständen und Spezialmunition. Bedient euch an den natürlichen Ressourcen in eurer Umgebung, lootet elektronische Bauteile von geschrotteten Maschinen und modifiziert stetig euer Waffenarsenal und Aloys Outfit. So nehmt ihr es mit immer härteren Gegnern auf und bereitet euch perfekt auf einen der knackigen Bosskämpfe vor.

