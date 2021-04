Apex Legends Mobile: Regionale Beta-Tests starten in Kürze

iOS Android

Wie Publisher EA und Entwickler Respawn Entertainment bekannt gegeben haben, wird die Smartphone-Version ihre Battle-Royale-Shooters Apex Legends in Kürze in eine erste Beta-Phase starten. Allerdings können erst einmal nur Spielern aus Indien und den Phillipinen auf Android in den Kampf ziehen. Weitere Länder und Regionen sollen im Laufe der Zeit folgen, ebenso wie die iOS-Version.

Apex Legends Mobile entspricht laut den Entwicklern der großen Fassung des Spiels, nur dass sie auf Mobilgeräte angepasst wurde. Unter anderem wurde die Steuerung für Touchscreens optimiert und auch weitere Optimierungen sollen eingebaut werden. Crossplay zu den Konsolen- und PC-Versionen schließt Respawn aus. Wie auch Apex Legends wird die Mobile-Version free to play sein.