PM: Update zu Play at Home – Horizon Zero Dawn: Complete Edition ab morgen kostenlos verfügbar (Sony Playstation Blog)

Da sind wir wieder! Im März haben wir euch mitgeteilt, dass PlayStation-Fans im Frühling zehn kostenlose Spiele abrufen können, um euch eure Zeit zu Hause etwas zu versüßen. Wir haben uns sehr gefreut, euch einige unserer tollen Indie-Partner vorzustellen und ich hoffe, dass ihr die Gelegenheit genutzt habt, euch diese fantastischen Spiele herunterzuladen (wenn ihr mir in den Kommentaren mitteilt, welches Spiel bisher euer Favorit ist, würde ich mich sehr freuen).

Holt euch hier eure Play at Home Spiele!

Habt ihr vergessen, eure kostenlosen Spiele für PS4 und PS VR herunterzuladen? Keine Sorge, wir stellen sie euch weiterhin zur Verfügung. Diese fantastische Auswahl an PS4-Spielen und PS VR-Spielen steht bis zum 23. April um 5:00 Uhr MESZ zum kostenlosen Download bereit.

Auch Horizon Zero Dawn: Complete Edition ist wie versprochen im Rahmen von Play at Home 2021 für PlayStation-Fans kostenlos erhältlich. Horizon Zero Dawn: Complete Edition steht zwischen dem 20. April um 5:00 MESZ und dem 15. Mai um 5:00 MESZ zum kostenlosen Download bereit.

In einer Zeit, in der Maschinen das Land durchstreifen und die Menschheit nicht mehr die vorherrschende Spezies auf dem Planeten ist, begibt sich eine junge Jägerin namens Aloy auf eine Reise, um ihr Schicksal zu entdecken. In einer üppigen, postapokalyptischen Welt hat sich die Natur die Ruinen einer vergessenen Zivilisation zurückerobert und einzelne Überlebende der Menschheit leben in primitiven Stämmen von Jägern und Sammlern zusammen. Ihre Vorherrschaft über diese neue Wildnis wurde von den Maschinen übernommen – furchterregende mechanische Kreaturen unbekannter Herkunft.

Ihr könnt die eindrucksvolle, postapokalyptische Welt von Horizon Zero Dawn außerdem mit diesem atemberaubenden neuen Add-on erweitern, das in der Complete Edition enthalten ist.

In The Frozen Wilds reist Aloy in das Grenzland der Überlebenskünstler des Banuk-Stammes, um eine geheimnisvolle neue Bedrohung durch die Maschinen zu untersuchen. Aloy muss durch karge Landschaften reisen und sich den Respekt der Banuk verdienen, um die Verbündeten, die Fähigkeiten und das Wissen zu erlangen, die sie benötigt, um ein Geheimnis aus der Vergangenheit aufzudecken – und in der Gegenwart eine Bedrohung abzuwenden …

Nicht vergessen: In teilnehmenden Ländern bieten wir außerdem eine längere Testversion von Funimation (oder Wakanim, je nach Region) an – ein Joint Venture von Sony Pictures Entertainment und Aniplex in Japan. Bei diesem Aboservice mit Schwerpunkt auf Animes erwarten euch Sendungen wie My Hero Academia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan und Fruits Basket. Diese erweiterte Testversion ist bis zum 22. April**** verfügbar.

Vielen Dank noch einmal an alle unter euch, die sich im Frühling Zeit für die neuen Inhalte bei Play at Home genommen haben. Das war aber noch nicht alles, haltet euch also über die Play at Home-Seite auf dem Laufenden. Und denkt daran: Bleibt sicher, haltet Kontaktbeschränkungen ein und tragt eure Masken!

Vielen Dank noch einmal an die Community – haltet eure Augen offen, schon bald werden wir ein weiteres Update zu Play at Home für euch haben.

****FUNIMATION – Zusätzlich zur standardmäßigen 14-Tage-Testversion erhalten neue Benutzer weitere drei Monate. WAKANIM – Neue Benutzer erhalten 90 Tage. Wenn ihr das Abo nicht vor Ablauf der Frist kündigt, wird es automatisch in ein laufendes, gebührenpflichtiges Abonnement mit einer monatlichen Abonnementgebühr umgewandelt. Es gelten Altersbeschränkungen. Angebot gültig vom 26. März um 4:00 Uhr (MESZ) bis zum 22. April um 20:59 Uhr (MESZ).