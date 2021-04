PM: Alles zur Rückkehr von Rose in SFV (Sony Playstation Blog)

PC PS4 Linux

PlayStation Nation! Die Zukunft ist angebrochen und Rose, die Hüterin der Seelenkraft, feiert endlich ihre vorbestimmte Rückkehr in Street Fighter V. Als Urgestein der Street Fighter Alpha-Reihe ist die italienische Wahrsagerin nicht nur erfüllt von der Macht der Seelen, sie ist auch Menats Meisterin! Lasst uns gemeinsam einen Blick in die Kristallkugel werfen und herausfinden, was Rose für uns in SFV bereithält!

Wie ihr seht, hat Rose seit ihrem letzten Auftritt eine beachtliche Veränderung durchgemacht. SFV-Director Takayuki Nakayama verrät euch mehr über ihr neues Design:

„Um sie von ihrer Schülerin, Menat, abzusetzen, wollten wir ihr Auftreten mehr an das einer Meisterin anpassen. Statt das Gefühl zu vermitteln, dass sie stets bereit für den Kampf ist, haben wir ihre Beinarbeit entspannter und ihre Laufanimation eleganter gestaltet. Ihre neuen Moves sind darauf ausgelegt, den Gegner unter Kontrolle zu halten, und wir hatten für sie einen Kampfstil vor Augen, bei dem sie vorteilhafte Situationen für sich schafft, um ihre Gegner zu kontern.

„Ein besonderes Augenmerk galt dabei ihrem Schal, der von Seelenkraft erfüllt ist. Je nach Stärke des ausgeführten Spezialmoves ändert sich die Farbe des Schals.“

„Bei ihrem Back Throw handelt es sich um „Soul Drain“ aus der SFA-Serie. Dieser Move war so einzigartig, dass wir ihn einfach in SFV zurückbringen mussten.“

Rose hat für SFV eine Handvoll neuer Moves im Gepäck. Darunter auch ihr Feuerball, der sogenannte „Soul Spark“. Diesen Move kann sie nun auch mitten in der Luft ausführen, wodurch sich neue offensive sowie defensive Strategien eröffnen. Mit jeder der Schlag-Tasten wird der Soul Spark in einem anderen Winkel in die Luft geschleudert, wodurch sich neue taktische Möglichkeiten ergeben.

Soul Spark erobert die Lüfte!

Rose hat zudem einen neuen Luftabwehr-Move namens „Soul Bind“ gemeistert. Bei diesem Move nutzt Rose ihren von Seelenkraft erfüllten Schal, um ihre Gegner aus der Luft zu fischen. Bei der EX-Version werden die Gegner darüber hinaus in eine Wand geschleudert, wodurch sie anfällig für eine erweiterte Kombo werden.

Ein ganz schön mächtiges Modeaccessoire!

Rose haut außerdem einen neuen Move namens „Soul Punish“ erhalten, bei dem sie eine Energiekugel in verschiedenen Bereiche der Stage beschwören kann. Je nachdem, welcher Button zur Ausführung des Moves gedrückt wurde, wird die Kugel an einer unterschiedlichen Stelle beschworen. Ihr könnt die Kugeln offensiv nutzen, indem ihr eure Kombos mit zusätzlichen Treffern garniert, oder defensiv, indem ihr gegnerische Projektile absorbiert. Die EX-Version kann Gegner in die Luft werfen und bietet so noch mehr Potential für Kombos!

Soul Punish kann offensiv oder defensiv verwendet werden!

SFV-Director Takayuki Nakayama verrät euch einige Hintergrundinformationen zum neuen Move von Rose:

„Die Animation für ihren neuen Move „Soul Punish“ wurde durch ihren Auftritt im Opening von Street Fighter Alpha inspiriert.“

Sie beschwört eine Kugel…

Und entfesselt sie!

Natürlich verfügt Rose auch über eine Critical Art namens „Fate Aura Spark“. Mit dieser kann sie eine schnelle Kombo ausführen, die ihren Gegner in die Luft befördert… nur um ihn anschließend zurück auf den Boden zu schmettern und eine gewaltige Explosion von Seelenkraft zu entfesseln.

Rose entfesselt ihre gesamte Seelenkraft!

Hier eine kurze Anmerkung zu diesem Move vom SFV-Director:

„Vielleicht habt ihr es schon selbst erkannt, aber ihr CA, „Fate Aura Spark“, ist derselbe Move, den sie gegen M. Bison einsetzt, um ihn am Ende von Street Fighter Alpha 2 zu besiegen.“

Wie es scheint, nutzt Rose dieselbe Macht, mit der sie M. Bison besiegt hat, nun gegen jeden, der es wagt, sich ihr in SFV entgegenzustellen!

Die V-Skills und V-Trigger von Rose vereinen sowohl beliebte Klassiker als auch einige neue Moves! Fangen wir mit ihren brandneuen Moves und ihrem V-System an.

Was sagen die Karten über die Zukunft eurer Gegner?

Die weiße Karte, „Der Magier“, erhöht die V-Gauge von Rose. Haltet den V-Skill gedrückt, um ihr V-Meter kontinuierlich zu füllen. Die rote Karte, „Der Wagen“, erhöht den Angriffsschaden von Rose und stärkt sämtliche ihrer Moves, solange der Effekt aktiv ist.

Ihre schwächenden Karten wirft Rose direkt auf die Gegner. Diese Karten stellen Projektile mit einem einzelnen Treffer dar, deren Effekt auch vor blockenden Gegnern keinen Halt macht. Die grüne Karte, „Der Turm“, verringert den Schaden des Gegners, während die violette Karte, „Der Tod“, die Menge des Chip-Schadens und des grauen Lebens erhöht, die der Gegner durch eure Treffer verliert.

Der Magier füllt ihr V-Meter

Der Wagen erhöht den Schaden von Rose

Der Turm verringert den Schaden des Gegners

Der Tod erhöht den Chip-Schaden und den grauen Schaden

„Soul Fortune“ eröffnet euch viele verschiedene Möglichkeiten, Rose zu spielen. Nutzt die Tarotkarten, um Buffs und Debuffs anzuwenden, und gewinnt so die Oberhand in eurem Match. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen, um herauszufinden, wie dieser neue Move entstanden ist! Das nachfolgende Video gewährt euch einen Einblick in das Motion Capture für „Soul Fortune“ in SFV.

Apropos Tarotkarten, wenn Rose ein Match gewinnt, wirft sie eine von 23 unterschiedlichen Karten in Richtung des Bildschirms. Jede davon zeigt einen anderen Charakter aus Street Fighter, der im Tarotdeck repräsentiert wird. Hier seht ihr einige der Karten, die euch im Spiel begegnen können.

Cammy – Die Herrscherin

Sagat – Der Tod

Chun-Li – Die Gerechtigkeit

G – Der Narr

Ihr V-Trigger I trägt den Namen „Soul Dimension“. Wenn dieser V-Trigger aktiviert wird, erhält Rose die Fähigkeit, sich rückwärts von ihrem Gegner weg sowie hinter ihn, auf den Boden oder in die Luft zu teleportieren. Dieser Teleport kann die meisten Spezialmoves auf dem Boden oder in der Luft abbrechen und bietet euch einige hervorragende offensive Optionen, um eure Gegner zu verwirren und eure Kombos zu erweitern!

Rose verschwindet wie von Zauberhand

und taucht woanders wieder auf!

Der V-Skill II ist der Fanliebling „Soul Satellite“ aus Street Fighter IV. Genau wie zuvor beschwört Rose dabei eine Energiekugel, die sie für kurze Zeit umkreist. Sie kann bis zu zwei Kugeln gleichzeitig halten, aber jeweils nur eine gleichzeitig beschwören. Und weil dieser Move ein V-Skill ist, könnt ihr ihn während des Kampfes frei verwenden… ihr solltet nur die langsame Beschwörungsanimation im Hinterkopf behalten. Ihr könnt den Move entweder offensiv nutzen, um eure Gegner unter Druck zu setzen, oder defensiv, indem ihr mit den Kugeln einzelne Projektiltreffer absorbiert.

Der Fanliebling Ultra II aus SFIV kehrt zurück!

V-Trigger II ist „Soul Illusion“, ein Klassiker aus den Street Fighter Alpha-Spielen. Wenn dieser aktiviert wird, erzeugt Rose ein Spiegelbild von sich selbst, das ihre Bewegung nachahmt, wodurch all ihre Moves und Spezialmoves zweimal treffen können und Kombos erleichtert werden. Außerdem verursachen ihre Projektile dadurch zusätzlichen Schaden!

Zwei Treffer sind besser als einer!

Wie auch in SFA wird Rose durch diesen V-Trigger zu einer wahren Kombobestie und ihr könnt Moves miteinander kombinieren, die sich eigentlich nicht dafür eignen würden. Und wenn ihr den gleichen normalen Move zweimal in derselben Kombo verwendet, schleudert ihr euren Gegner damit in die Luft und ermöglicht eine erweiterte Kombo!

Mit ihren neuen Moves und einigen klassischen Tricks im Arsenal ist Rose mehr als bereit, sich ihrem Schicksal in SFV zu stellen!

Für ihre Rückkehr in SFV hat Rose sowohl alte als auch neue Kostüme im Gepäck. Hier sind einige ihrer umwerfenden Outfits sowie Konzeptzeichnungen und Informationen zu jedem Kostüm von SFV-Director Takayuki Nakayama!

Standardkostüm:

„Hierbei handelt es sich um eine Rekreation ihres Kostüms aus der Alpha-Reihe. In SFIV musste das Design ihres Schals vom Original abweichen, weil es sich als schwierig gestaltete, den Effekt mit einem 3D-Modell nachzubilden. Diesmal waren wir jedoch in der Lage, das Design des Schals nahezu originalgetreu zu gestalten. Unser Art Director hat daran hart gearbeitet und mehrere Versuche dafür gebraucht.“

Storykostüm:

„Dieses Kostüm wurde von dem Kleid inspiriert, das sie in vergangenen Titeln während ihrer Siegespose getragen hat. Das Design ihres Schals wurde an das des Kleids angepasst.”

Kampfkostüm:

„Für dieses Kostüm schwebte uns das Konzept eines Abenteurers oder eines Lehrlings vor. Vielleicht ist es ein Outfit aus ihren jüngeren Jahren.”

Nostalgiekostüm:

„Ihr fragt euch vielleicht, warum dies ihr Nostalgiekostüm sein soll, wenn das Kostüm aus der Alpha-Reihe das Standardkostüm ist. Die Antwort darauf liegt im Titel Capcom Fighting Evolution. In diesem Titel aus dem Jahr 2004 hatten sowohl Rose als auch Demitri aus der Darkstalkers-Reihe einen Auftritt. Dies ist ihr Erscheinungsbild, nachdem sie von Demitris berühmtem Midnight Bliss getroffen wurde, und als wir die Ideen für die Kostümdesigns besprachen, sagte ich sofort ‚ ‚Ja! Das ist die Beste!‘“

Sommerkostüm:

Rose konzentriert ihre Seelenkraft auf ihren Schal, wenn sie kämpft. Und auch wenn dieser Schal an das Material ihres Badeanzugs angepasst wurde, heißt das nicht, dass der Effekt ein anderer ist. Und ihre Gegner werden das zu spüren bekommen.”

Nun, da wir ihre Mechaniken kennengelernt haben, wollen wir sie auch in Aktion sehen! Hier sind einige exklusive Aufnahmen von Rose in SFV:

Mit der Veröffentlichung von Rose kehrt auch ihre Stage „Marina of Fortune“ zurück. Die überarbeitete Version der gleichnamigen Stage aus Street Fighter Alpha 2 ist ebenfalls in Italien angesiedelt. Im Hintergrund treiben ein gewaltiges Schiff und einige kleinere Gondeln auf dem Wasser.

Die Stage ist ab sofort im PlayStation Store oder für 70.000 Fight Money im Spiel erhältlich! Zudem könnt ihr euch „Marina of Fortune“ als Teil des SFV Season 5 Premium Pass sichern:

Zusätzlich zum Release von Rose ist SFV im Moment auch Teil der PlayStation Frühlingsangebote! Schnappt euch alle Versionen von SFV und der SFV: Champion Edition zu einem reduzierten Preis!

Street Fighter V: Champion Edition

€29,99 -> €20,99 | Angebot endet am 29.4.2021

Mit der Veröffentlichung von Rose möchten wir euch allen eine Chance geben, die Street Fighter V: Champion Edition als kostenlose Testversion auszuprobieren! Vom 18. bis zum 28. April erhält jeder Spieler Zugriff auf alle Charaktere aus Season 1–4!

Street Fighter V: Champion Edition Trial (DEMO)

kostenlos

Wir möchten uns bei allen bedanken, die SFV in den letzten 5 Jahren unterstützt haben! Rose ist ab sofort als Teil des Season 5 Premium Pass und Character Pass erhältlich oder sie kann separat im PlayStation Store für 100.000 FM im Spiel erworben werden.

Wir hoffen, ihr habt Spaß mit Rose und der neuen Stage „Marina of Fortune“. Bleibt gespannt auf weitere Neuigkeiten zu Season 5, die in Kürze folgen werden! Schließlich fehlen ja noch Oro, Akira und ein mysteriöser fünfter Charakter, der zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt wird!