PlayStation Store auf PS3 und PS Vita bleibt doch in Betrieb

Jim Ryan, seines Zeichens Geschäftsführer von Sony Interactive Entertainment, bezeichnet die angekündigte Schließung des PlayStation-Stores für ältere Konsolen als „falsche Entscheidung“ und kündigte an, dass Sony diesbezüglich zurückrudern wird. So werden die Stores für PS3 und Vita doch nicht vom Netz genommen. Lediglich der Shop für die PSP wird wie geplant am 2. Juli dicht gemacht. Ryan erklärt diese Entscheidung im PS-Blog folgendermaßen:

Es gibt einige Herausforderungen bei der Unterstützung dieser Funktionen auf älteren Geräten und wir wollten uns noch besser auf unsere neuen Geräte fokussieren, auf denen die meisten von euch spielen. Jetzt haben wir jedoch gemerkt, dass es vielen von euch sehr wichtig ist, auf absehbare Zeit klassische Spiele für PS3 und PS Vita kaufen zu können.

Ryan macht keine weiteren Angaben darüber, wie lange der PS3 und der Vita nun ein Aufschub gewährt wird und was mit der Formulierung „auf absehbare Zeit“ konkret gemeint ist.