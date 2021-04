Streaming-Service xCloud startet in die Windows- und Apple-Beta

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aktuell könnt ihr Microsofts Streaming-Dienst xCloud lediglich auf Android-Smartphones und Tablets verfügbar. Wie das Unternehmen nun bekannt gegeben hat, wird sich das in Kürze ändern. Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate haben ab dem 20. April 2021 die Chance, eine Einladung für eine Beta-Phase zu erhalten, die xCloud auf Windows-10-PCs, iPhones und iPads ausweitet. Nach und nach sollen alle 22 Länder, in denen der Streamingdienst aktuell auf Android verfügbar ist, bedient werden. Wann Deutschland an der Reihe ist, hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben.

Auf den neuen Plattformen wird xCloud aber nicht etwa über eine dedizierte App laufen, sondern über euren Webbrowser. Via Google Chrome, Microsoft Edge oder Safari könnt ihr so über 100 Titel aus dem Netz streamen und spielen, über die Seite xbox.com/play. Neben einem kompatiblen Endgerät benötigt ihr noch einen entsprechenden Bluetooth- oder USB-Controller. Alternativ könnt ihr auch Touch Control nutzen, das bisher für über 50 Spiele implementiert wurde. Als benötigte Geschwindigkeit gibt Microsoft mindestens 10 MBit/s mit 5 GHz WLAN-Verbindung. Wie lang die Beta-Phase auf Windows 10 und den Apple-Systemen gehen soll ist nicht bekannt, der Fokus liegt zunächst auf Performance-Tests und der Feinjustierungen aller Features.