Home of Wargamers: Slitherine stellt am 11. Mai Spiele-Lineup vor

PC XOne PS4

Via Pressemitteilung hat der auf Strategiespiele ausgelegte Publisher Slitherine die Veranstaltung Home of Wargamers angekündigt. Diese wird am 11. Mai 2021 stattfinden und natürlich in digitaler Form abgehalten, auf der Twitch-Seite des Unternehmens könnt ihr den Livestream verfolgen. Euch erwarten Neuerungen zum aktuellen Portfolio von Slitherine und auch Neuankündigungen soll es geben. Genau gesagt will das Studio vier komplett neue Projekte enthüllen, laut Aussage von Marco Minoli, Marketing Director, befinden sich aktuell 15 Spiele unter der Fahne von Slitherine in der Entwicklung.

Außerdem hat Minoli auch schon verkündet, welche Titel definitiv zu sehen sein werden: Warhammer 40.000 - Battlesector, Starship Troopers - Terran Command und Distant Worlds 2. Diese drei Titel sollen allesamt noch 2021 erscheinen.