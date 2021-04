PM: MLB The Show 21 ist ab morgen erhältlich (Sony Playstation Blog)

XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fröhlichen Veröffentlichungstag an alle Baseball-Fans! MLB The Show 21 ist ab morgen erhältlich, deswegen sollten wir uns über die Modi und ein paar Tipps unterhalten, damit ihr loslegen könnt!

Habt ihr Lust auf ein wenig mehr Rollenspielspaß? Dann hat Road to the Show alles, was ihr braucht. Zum ersten Mal bei MLB® The Show™ kann euer Baseballspieler zwei Rollen übernehmen, als Schlagmann und Werfer. Das schafft Flexibilität bei den Spielerpositionen. Genießt ein überarbeitetes Spieler-Fortschrittssystem, das Anpassungsfähigkeit und Vielfalt betont. Passt euren Baseballspieler an, um eure Karriere zu starten, Fähigkeiten zu entwickeln, in die Major League einberufen und schließlich in die Hall of Fame aufgenommen zu werden.

Und vergesst bei Spielbeginn nicht, eure Ausrüstung anzulegen! Das hört sich vielleicht nach Grundlagenwissen an, aber jeder großartige Baseballspieler braucht gute Ausrüstung um auf seiner Road to the Show erfolgreich zu sein.

Stürzt euch in die Gameplay-Action, wenn euer MLB-Team euch am meisten braucht – bei kritischen Momenten und spannungsgeladenen Schlägen. Holt zum großen Schlag aus und wendet während eures Postseason™-Laufs das Blatt! Während ihr in der Saison voranschreiten, werden einzigartige narrative Kommentarinhalte schrittweise und dynamisch die wesentliche Geschichte der Kampagne eures auserkorenen MLB-Clubs entfalten.

Die Benutzerperformance in diesen Spielen wird wirklich zählen, da die Ergebnisse der Matches, die ihr spielt, einen „Team-Momentum“-Faktor auslösen, der beeinflusst, was euer Team zwischen jeder gespielten Episode und der nächsten leistet.

Ihr geht mit maximaler Action und Spannung und minimalem Menü-Interfacing von Episode zu Episode. Alles dreht sich darum, euer Team in die Postseason™ und darüber hinaus zu befördern. Könnt ihr eure Leistung in den entscheidenden Momenten auf der Zielgeraden noch ankurbeln? Eure Leistungsfähigkeit unter Druck wird den Verlauf der Saison für euer gewähltes Team bestimmen.

Nur auf den Konsolen der nächsten Generation erhaltet ihr in MLB The Show 21 die Möglichkeit, euer eigenes Stadion zu bauen und anzupassen. Dazu gehören mehr als 1.000 Requisiten, darunter Foul Poles, Beschilderungen, Gebäude und mehr. Wir haben besondere Stadion-Kits erstellt, die eine Reichweite von realistisch bis fantastisch umfassen, sodass Spieler die Fähigkeit erhalten, individuelle Layouts, Dimensionen, Wandhöhen und mehr zu kreieren. Die designten Stadien können in den Modi Diamond Dynasty und Franchise genutzt werden. Und mit einer Internetverbindung hört der Spaß da nicht auf. Spieler können die Stadien von anderen Mitgliedern der MLB The Show-Community teilen, bearbeiten und in ihnen spielen.

In Diamond Dynasty könnt ihr euer absolutes Dream-Team von Grund auf aufbauen! Spielt Singleplayer- oder Online-Spiele mit mehr als 150 Legenden – Ken Griffey Jr., Jackie Robinson, Babe Ruth und Hank Aaron! Positioniert Sportler der Hall of Fame zusammen mit tagesaktuellen Spielern, Flashbacks und euren eigenen Baseballspielern in eurer Aufstellung.

Sammelt Erfahrung, indem ihr überall bei MLB The Show 21 spielt, um eine Vielfalt an Belohnungen in zeitlich begrenzten Programmen freizuschalten. Diese Belohnungen helfen euch dabei, euer Team zu verbessern und euren Look anzupassen. Rüstet euch mit neuen Uniformoptionen oder Schläger-Skins aus, um im Stadium Creator in eurem Traum-Baseballstadium zu spielen (nur auf Konsolen der nächsten Generation). Gebt eure Stubs™ (digitale Währung im Spiel) aus, um online neue Spieler im Community Market auszuwählen, oder schnappt euch das neueste Paket im The Show Shop.

Unsere Live-Inhalte* werden laufend das ganze Jahr über Jahr hinzugefügt. Von Spieler-Upgrades und -Downgrades in Roster-Updates bis hin zu den „Monthly Award“-Programmen, bei denen ihr Flashbacks der derzeit angesagtesten Spieler in der MLB verdienen könnt! Also, wer wird in eurer Startaufstellung stehen?

Hier sind ein paar Tipps, wenn ihr in Diamond Dynasty loslegt:

Wir freuen uns riesig auf die Veröffentlichung von MLB The Show 21 auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen! Euch erwarten eine neue Legends-Klasse und neue Arten zu spielen, auch zusammen mit euren Freunden! Schaut euch TheShow.com an und folgt unseren Twitter-, Facebook- und Instagram-Konten für die neuesten Updates zu MLB The Show 21.

Weitere Informationen zu MLB The Show 21, darunter auch wichtige Neuigkeiten zur Speicherdatenübertragung von Jahr zu Jahr und vieles mehr, findet ihr hier in unseren FAQ zur Ankündigung.* Internetverbindung erforderlich.