AGS Awards 2020: Von der Community gewählte Gewinner stehen fest

PC

Am Wochenende hat die Adventure Game Studio Community zum mittlerweile zwanzigsten Mal die AGS Awards für die besten mit der AGS-Engine erstellten Spiele vergeben. Dies wird traditionell online in einem mit eben dieser Software erstellen Client gefeiert, bei dem die Teilnehmer als Pixelfiguren aus beliebten Adventures dargestellt werden (siehe Teaserbild). Jährlich findet zunächst eine Nominierungs- und anschließend eine Abstimmungsphase über das AGS-Forum statt, bei der jeder User mitmachen kann.

Der große Gewinner des Jahres 2020 war das kostenlose Point-and-Click-Adventure Urban Witch Story, das insgesamt sechs Trophäen in den Kategorien "Best Game Created with AGS", "Best Freeware Game Created with AGS", "Best Writing", "Best Gameplay", "Best Background Art" sowie "Best Music & Sound" einheimsen konnte.

Das einzige nominierte kommerzielle Spiel Zniw Adventure konnte in drei Kategorien gewinnen ("Best Character Art", "Best Animation", "Best Programming"). Ebenso drei Auszeichnungen ("Best Character", "Best Short Game", "Best Puzzles") gab es für Billy Masters Was Right. Weitere Gewinner und alle Details findet ihr in den Quellen.