Resident Evil Village angespielt: Gejagt von Monstern in der Dorf-Demo

Teaser Zeitexklusiv durften Playstation-Besitzer am Sonntag bereits eine halbe Stunde mit der Waffe im Anschlag das Dorf erkunden. Hagen berichtet von schaurigen Kornfeldern und überraschenden Begegnungen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Resident Evil Village ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am gestrigen Sonntag veröffentlichte Capcom für Spieler auf PS4 und PS5 die rund 30 Minuten lange Demo, in der ihr erneut in die Haut von-Protagonist Ethan Winters schlüpfen und das namensgebende Dorf vonerkunden durftet. Anders als in der erkundungslastigen Maiden-Demo hattet ihr darin tatsächlich Waffen dabei, mit denen ihr ums Überleben kämpfen musstet.Inzwischen ist das beschränkte Zeitfenster zum Laden und Spielen der Demo schon wieder vorbei ( Capcoms umständliche Demo-Politik diskutieren wir im jüngsten WoSchCa ). Im Angespielt-Bericht könnt ihr aber nacherleben, wie ich die Dorf-Demo auf der PS4 Pro erlebt habe, deren Fokus neben einem Kampf und Erkundung vor allem auf einer längeren Story-Sequenz lag., für den ist dieser Absatz die letzte Chance, umzukehren. Playstation-Spieler erwartet bereits am 25. April 2021 die Schloss-Demo – die ihr am gleichen Tag um 19 Uhr auch im GG-Twitch-Stream mit Hagen erleben könnt. Am 2. Mai dürfen Spieler auf allen Plattformen die komplette Demo mit Dorf und Schloss spielen, allerdings wieder mit Zeitlimit bei Spielzeit und Verfügbarkeit ( weitere Details zu den unübersichtlichen Demo-Terminen findet ihr hier ).