Sony wechselt zu recycelbarer PS5-Verpackung

PS5

Sony kündigte in ihrem Firmenblog ein überarbeitetes Packungsdesign für die PlayStation 5 an. Der Clou dabei ist, dass dieses im Gegenzug zu dem vorherigen komplett recycelbar sein soll und der Plastikanteil dabei 1 bis 7 % des Gesamtgewichts heruntergefahren werden konnte. So werden zum Beispiel Anleitungen und Zubehör nicht mehr eingeschweißt, Plastik-Kabelbinder durch Papier ersetzt und der Handgriff oben am Karton gefaltet statt angeklebt.

Außerdem soll bei PS5-Zubehör die Verpackung künftig keine Plastik-Fenster mehr haben, sondern komplett geschlossen sein. Sehen werden die meisten Kund:innen die neuen Packungen aber vermutlich erst dann, wenn die derzeiten Lieferengpässe der PlayStation 5 irgendwann behoben sind.