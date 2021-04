Folgt ihr dem Ruf des Dorfes?

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Teaser Capcom bringt eine neue Gameplay-Demo zu Resident Evil Village - wenn auch mit so einigen Fallstricken und Einschränkungen. Stürzt ihr euch trotzdem auf die Anspielversion?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Resident Evil Village ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Beim jüngsten Showcase-Stream zu Resident Evil hatte Capcom nicht nur Resident Evil 4 VR, einen Trailer für einen neuen Animationsfilm und andere Schmankerl zum 25-jährigen Serienjubiläum vorzuzeigen, sondern auch neue Impressionen zum neuesten Serienteil Resident Evil Village, der am 7. Mai 2021 erscheint. Auch wurde nach der PS5-exklusiven Maiden-Demo nun eine neue Anspielversion von Village angekündigt.

Unbeschwert Laden und einfach Losspielen ist aber nicht angesagt, da Capcom mit Zeitlimits und unterschiedlichen Startzeiten das Ganze verkompliziert (die Demo-Praktiken von Capcom diskutieren Dennis und Jörg im WoSchCa).

Nun wollen wir von euch wissen: Habt ihr direkt Lust, euch auf die Demo zu stürzen? Oder verleidet euch das arg beschränkte Zeitfenster bei Verfügbarkeit und Spielzeit (mehr dazu im nächsten Absatz) die Lust? Ist euch das 24-Stunden-Fenster am Ende egal, weil ihr zwar Interesse habt, aber den Horror lieber mit mehr Distanz zu den Schockmomenten als Zuschauer bei einem Youtuber/Streamer erlebt? Lasst uns wissen, was ihr denkt, indem ihr eure Stimme in der Umfrage abgebt und führt eure Antwort gerne noch weiter in den Kommentaren aus.

Falls ihr euch fragt, was denn nun die erwähnten Einschränkungen bei der Demo sind: Kurz gesagt, könnt ihr auf allen Plattformen am 2. Mai 20221 ab 2 Uhr morgens 24 Stunden eine Probeversion laden und spielen, in der ihr insgesamt 60 Minuten einen Abschnitt im namensgebenden Dorf und einen Abschnitt in einem Schloss spielen dürft. Spieler auf PS4 und PS5 kriegen exklusiv vorab am 18. April und 25. April jeweils für 24 Stunden die Chance, am ersten Datum den Dorf- und zum zweiten Termin den Schloss-Teil maximal 30 Minuten zu spielen – bei einem deutschen PSN-Konto benötigt ihr dafür anders als in anderen Regionen ein laufendes Playstation-Plus-Abonnement.

Wie üblich könnt ihr eure Stimme in der Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Eine Übersicht über die mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr unter diesem Link.