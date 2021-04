The House of the Dead - Remake: Trailer zeigt erste Gameplay-Szenen

Switch

Publisher Forever Enterteinment hat am 14. April einen ersten Trailer zu The House of the Dead - Remake veröffentlicht, in dem ihr neben dem Gameplay auch einen Einblick in die Zwischensequenzen erhaltet.

In dem Remake des 1997 veröffentlichten Rail-Shooters stellt ihr euch "Horden von untoten Monstrositäten". Das originale Arcade-Gameplay soll erhalten bleiben und um moderne Grafik und Steuerung ergänzt worden sein. The House of the Dead - Remake wird verschiedene Enden bieten sowie einen Multiplayer-Modus für zwei Spieler. Wann der Titel genau erscheinen soll, ist bislang nicht bekannt,.