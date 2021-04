IO Interactive gründet neues Studio in Barcelona

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

IO Interactive hat zusätzlich zu seinen beiden bestehenden Standorten in Malmö und Kopenhagen noch eine weitere Niederlassung in der Innenstadt von Barcelona eröffnet. Diese soll laut der Pressemitteilung mit der hauseigenen Glacier Engine arbeiten und dabei sowohl Content für Hitman liefern als auch am James Bond-Spiel und einer noch unangekündigten Marke von IO mitwirken. Der Geschäftsführer von IO Interactive, Hakan Abrak, wird dabei folgendermaßen zitiert:

Alle drei Studios bestehen aus extrem talentierten Entwickler:innen, die leidenschaftlich arbeiten und in unserer Industrie viel erreichen wollen. Ein elementarer Bestandteil unserer Philosophie ist, dass jeder bei IOI eine signifikante und bedeutsame Rolle dabei spielt, unsere Träume zu verwirklichen, egal wo er sich befindet. Stellen Sie es sich als ein Studio an mehreren Standorten vor.

Die Gründung des Standorts in Barcelona sei ein wesentlicher Bestandteil von IOs Strategie für die nächsten Jahre, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Da das Team jetzt an mehreren Ressourcen parallel arbeitet, werden offensichtlich auch zusätzliche Kapazitäten benötigt.