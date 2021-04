Teaser Es darf wieder diskutiert werden! Das Wochenende steht vor der Tür, doch weil wir euch Unterhaltung schuldig sind, bekommt ihr sie in Form dieses Casts. Es geht um Demos, Preisverleihungen und mehr.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In diesem Wochenschluss-Podcast geht es heiß her. Jörg und Dennis haben eindeutige Meinungen zu einer Preisverleihung und dazu, wie ein gewisses Unternehmen mit einer gewissen Testversion eines gewissen Survival-Horror-Spiels umgeht. Doch natürlich wird euch auch verraten, was sie am Wochenende geplant haben und welchen Speicherbedarf sie haben. Alle Themen im Überblick: