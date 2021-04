PM: NieR Replicant ver.1.22474487139… Upgrades entpackt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns riesig, euch heute mehr über NieR Replicant ver.1.22474487139…, den Vorgänger von NieR:Automata, erzählen zu können, in dem ihr einen jungen Mann begleitet, der sich auf die Suche nach einem Heilmittel für seine todkranke Schwester begibt. Während eures Abenteuers, das sich über mehrere Spieldurchläufe und verschiedene Enden erstreckt, trefft ihr auf eine bunte Riege von unvergesslichen Charakteren, darunter Grimoire Weiss, ein mysteriöser sprechender Wälzer mit patziger Attitüde, oder Kainé, eine grimmige Kriegerin mit losem Mundwerk.

Die Originalversion mit dem Titel NIER (in Japan auch als NieR Gestalt bekannt) wurde 2010 für PlayStation 3 veröffentlicht und entwickelte sich dank des einzigartigen Settings, der mitreißenden Story und des herausragenden Soundtracks zu einem Kulthit. 2017 folgte dann NieR:Automata für PlayStation 4, welches sich dank seiner flüssigen Kämpfe und der überwältigenden Geschichte schnell als Kritikerliebling erwies. Der Erfolg von NieR:Automata ebnete auch den Weg für eine verbesserte Version von NieR Replicant (in der Version von 2010, die zuvor nur in Japan veröffentlicht wurde), sodass ihr die ursprüngliche Geschichte mit überarbeitetem Kampfsystem, verbesserter Grafik, brandneuen Sprachaufnahmen (größtenteils mit den Originalsprechern), einem neu arrangierten und neu aufgenommenen Soundtrack und vielen weiteren Neuerungen erleben könnt!

Die Originalversion wurde vor allem für ihre Story und ihre Musik geschätzt, aber mit dem neuen Kampfsystem erwartet euch ein komplett neues Erlebnis! In NieR Replicant ver.1.22474487139… werdet ihr gegen eine Vielfalt von lichtscheuen Schatten sowie gewaltige geheimnisumwobene Bosse antreten müssen.

Das Kampfsystem fühlt sich nun flotter, präziser und flüssiger als je zuvor an und bietet eine ähnliche Spielerfahrung wie NieR:Automata. Im Kampf könnt ihr Kombos anwenden, indem ihr eure leichten und schweren Angriffe kombiniert. Außerdem gibt es aktive Ausweichmanöver, Gegenangriffe und Paraden, mit denen ihr eure Gegner zum Taumeln bringen und anfälliger gegen Schaden machen könnt. Ihr könnt verschiedene Taktiken kombinieren, um euren Lieblingsstil im Kampf gegen die Schatten zu finden.

Ein einzigartiges Feature und ein großer Unterschied zu NieR:Automata ist die Magie in dieser Welt. Mit Grimoire Weiss, einem magischen Folianten, der sich eurem Team anschließt, schaltet ihr nach und nach sogenannte „Versiegelte Verse“ (mächtige und imposante Zaubersprüche) frei. Grimoire ist nicht nur ein vortrefflicher Gesprächspartner, er unterstützt euch auch im Kampf mit einer Vielzahl von Fernkampfoptionen, die besonders hilfreich sind, wenn ihr gerade damit beschäftigt seid, dem wahnwitzigen Kreuzfeuer der Gegner auszuweichen. Fähigkeiten wie „Dark Lance“ können Gegner zu Boden werfen, sodass ihr sie aus nächster Nähe mit physischen Attacken erledigen könnt. Versiegelte Verse wirken sich auf eure Magieanzeige aus, aber mit Zaubern wie „Dark Blast“ verbraucht ihr weniger Magie als ihr neu generiert, sodass ihr sie ausgiebig nutzen könnt, um euch vor gegnerischen Projektilen zu schützen. Ihr könnt zwei magische Fähigkeiten gleichzeitig ausrüsten, also scheut euch nicht davor, verschiedene Kombinationen auszuprobieren, um euren perfekten Kampfstil zu finden.

Natürlich enthält NieR Replicant ver.1.22474487139… auch weiterhin die wilden Perspektivwechsel und Genresprünge, die Fans der Serie so schätzen – von Hack-and-Slash über Sidescroller-Plattforming bis hin zu Bullet-Hell und mehr. Und für alle, die sich lieber auf die Geschichte konzentrieren möchten oder zwischen den verschiedenen Spieldurchläufen eine Verschnaufpause brauchen, haben wir einen automatischen Kampfmodus eingebaut, den ihr mit nur einem Tastendruck ein- oder ausschalten könnt. Dieser ist auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad verfügbar und vergleichbar mit der bekannten Funktion aus NieR:Automata.

Egal, ob ihr das Original gespielt habt oder komplette Neulinge der Serie seid, NieR Replicant ver.1.22474487139… ist nicht nur der perfekte Einstiegspunkt, um die abgedrehte Welt und die Charaktere kennenzulernen, es bietet auch signifikante Story- und Gameplay-Verbesserungen sowie vieles mehr.

Wir hoffen, ihr habt Spaß mit den unzähligen neuen Verbesserungen und Zusatzinhalten, wenn das Spiel in einer Woche, am 23. April 2021, erscheint. Alle Fans, die das Spiel vorbestellen, erhalten einen digitalten Mini-Soundtrack, der drei Tracks von Disc 1 des White Snow Edition Soundtracks enthält– „Hills of Radiant Wind“, „Song of the Ancients“ und „Kainé“. Alle Editionen des Spiels enthalten außerdem ein exklusives dynamisches PS4-Design und Avatar-Set mit den beliebten Charakteren des Spiels.

Wir können es kaum erwarten, eure Reaktionen zu sehen! Vielen Dank fürs Lesen!