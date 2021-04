Square Enix bestreitet Gerüchte über bevorstehende Übernahme

Die japanische Dependance von Bloomberg griff heute Vormittag einen Bericht auf, wonach mehrere Unternehmen interessiert seien, Square Enix zu übernehmen. In der Twitter-Sphäre kursierte wenig überraschend Microsoft als einer der kolportierten Interessenten. Square Enix selbst hatte es heute eilig, diese Meldung zu dementieren:

Bloomberg berichtete heute, es gäbe Interesse von mehreren Käufern, Square Enix zu übernehmen. Dieser Bericht basiert nicht auf einer Ankündigung von Square Enix Holding Co., Ltd. Weder ziehen wir es in Betracht, das Unternehmen oder auch nur einzelne Geschäftszweige zu verkaufen, noch haben wir Angebote einer externen Partei erhalten, das Unternehmen oder einzelne Geschäftszweige zu übernehmen.