PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 20. bis 23. April (Microsoft Xbox Wire)

Bad Dream: Coma

Das Point-and-Click-Abenteuer Bad Dream: Coma lebt von seiner einzigartigen Atmosphäre, die durch einen minimalistischen Kunststil erzeugt wird. Du reist durch eine surreale und verstörende Trauma-Landschaft, in der alles von Deinen Entscheidungen abhängt.

MBL The Show 21

Xbox Game Pass, Optimiert für Xbox Series X|S – Willkommen bei MLB The Show 21! Das Spiel hält zahlreiche Modi bereit, die sowohl Rookies als auch erfahrenen Spieler*innen alles abverlangen. Erschaffe Deinen eigenen Spieler in Road to the Show und Diamond Dynasty, koste die Updates für den Franchise- und March to October-Modus aus und trete mit Deinen Freund*innen in plattformübergreifenden Matches gegeneinander an. Die MLB The Show 21 Digital Deluxe Edition ist ab sofort erhältlich. Die MLB The Show 21 Standard Edition erscheint am 20. April im Xbox Store für Xbox One und Xbox Series X|S und für alle Mitglieder des Xbox Game Pass.

Dungeon Escape

Du bist in einem Kerker gefangen, in dem es vor tödlichen Fallen nur so wimmelt. Mit etwas List und Geschick gibt es allerdings noch eine minimale Chance zum Überleben. Finde den Ausgang aus den Kammern, die mit steigendem Level noch schwieriger zu durchschauen sind. Überwinde Hürden und finde den passenden Schlüssel, um Dich irgendwie doch noch aus dem finsteren Verließ zu befreien.

MotoGP 21

Nimm Deinen Platz in der Startaufstellung ein und mache Dich bereit für das realistischste und intensivste Spiel, das die MotoGP-Serie jemals hervorgebracht hat. Die mit Liebe zum Detail gestaltete Rennsimulation kommt mit mehr als 120 offiziellen Fahrern, über 20 Strecken und brandneuen Features, die ein noch nie dagewesenes Maß an Realismus bieten – auch weil der Long Lap Penalty zum ersten Mal Teil des Spiels ist. Tauche ein in die Geschichte der MotoGP und lerne mehr als 40 historische Fahrer und Kult-Maschinen kennen. Wenn Du das Spiel noch heute bestellst, erhältst Du automatisch das VIP Multiplier Pack.

Buildings Have Feelings Too

Stell Dir vor, es gibt eine Stadt, in der jedes Gebäude eine eigene Seele hat. Die Gebäude können miteinander sprechen und ihre Hoffnungen, Ängste und Sorgen teilen. Die meiste Zeit versuchen sie allerdings nur, miteinander auszukommen und irgendwie den Tag zu überstehen. Vergrößere Deine Stadt zu einer umtriebigen Metropole, indem Du neue Geschäfte, Büros und Institutionen zur Unterhaltung errichtest. Aber Vorsicht: Wenn Du nicht aufpasst, werden Deine Gebäude nicht glücklicher, sondern müssen den Abriss fürchten.

Smelter

In Smelter treffen nervenaufreibende Strategie-Elemente auf geballte Action, die von Klassikern der 16-Bit-Ära inspiriert ist. Du führst Smelter und dessen Zirm-Truppen an, um Smelters Territorium in den Rumbly Lands auszuweiten und bedeutsame Orte zu annektieren. Deine Armee ist Dein Kapital, dementsprechend solltest Du alles daran setzen, ihre Fähigkeiten sukzessive auszubauen. Schalte Upgrades frei, erlerne elementare Action-Fähigkeiten und bezwinge Deine schier übermächtigen Kontrahent*innen, die im ganzen Land auf Dich lauern.

AntVentor

Xbox Play Anywhere – Dieses Point-and-Click-Abenteuer katapultiert Dich schlagartig in die Welt einer Ameise, deren Pläne und Träume Du mit nur einem Fehltritt begräbst. Nun liegt es an Dir, das Missgeschick wieder gut zu machen und der Ameise ihr Lächeln zurückzugeben.

Dead Dust

Dead Dust spielt in einer Umgebung, in der rücksichtslose Schießereien, der Geruch von Schießpulver und die Gegenwart von heißblütigen Cowboys zum guten Ton gehören. Kämpfe Dich durch die Gefahren des Wilden Westens, um den Geheimnissen von Dead Dust auf den Grund gehen zu können. Nur, wenn Du alle Hürden hinter Dir lässt und an Deinen Herausforderungen wächst, kannst Du das entführte Mädchen retten.

Dungeon and Gravestone

In der geheimnisvollen Welt von Dungeon and Gravestone verändern nicht nur Dungeons, sondern auch Städte ihr Aussehen. Sammle Items, verbessere Deine Ausrüstung und versuche, in noch tiefer liegende Ebenen abzutauchen. Gestalte das Leben im Dungeon nach Deinen Vorstellungen und löse schlussendlich die Geheimnisse des Dungeons.

Judgement

Optimiert für Xbox Series X|S – Von den Machern der Yakuza-Reihe: Judgement erzählt die düstere Geschichte des in Ungnade gefallenen Anwalts Takayuki Yagami auf der Suche nach Erlösung. Verfolgt von seiner Vergangenheit, schlüpft er in die Rolle eines Privatdetektivs und bahnt sich seinen Weg durch das unterirdische Verbrechernetzwerk von Kamurocho, dem eine Reihe von grausamen Modern nachgesagt werden.

Moon Raider

Ava ist die Tochter des brillanten Wissenschaftlers Dr. Cavor – und Selene, die der ehemaligen Königin des Mondes. Selenes Leben hängt von einer übernatürlichen Energie ab, die sie nur über spezielle Mond-Edelsteine erhalten kann. Nun, da ihr Vorrat aufgebraucht ist, bittet Dr. Cavor seine Tochter, zum Mond zu reisen und so viele Edelsteine wie möglich zurück nachhause zu bringen

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Mach Dich gefasst auf das Prequel des hochgelobten Meisterwerks NieR:Automata! Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Mannes, der in einem abgelegenen Dorf lebt. Um seine Schwester Yonah zu retten, die an der Runenpest erkrankt ist, begibst Du Dich mit einem sprechenden Buch namens Grimoire Weiss auf die Suche nach den Versiegelten Versen.

The Skylia Prophecy

Gehe auf Erkundungstour durch eine gefährliche Fantasiewelt auf der Suche Erlösung. Wenn Du das Gefühl hast, dass die Herausforderungen zu schwer für Dich sind, kannst Du es Dir einfacher machen, indem Du zunächst Nebenquests erfüllst und das verdiente Geld in hilfreiche Items investiert.