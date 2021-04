Resident Evil Village: Deutsche Demo kostet Geld, Showcase-Infos zu RE4 VR

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Resident Evil Village ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Update: Wie von zwei Usern in den Comments bemerkt und von uns nun verifiziert: Während beispielsweise im britischen PlayStation Store die RE Village Demo kostenlos downloadbar ist, benötigt ihr im deutschen PlayStation Store ein PS-Plus-Abo. Holt ihr euch das nur wegen der Demo, kostet letztere euch also minimal 8,99 Euro (Monatspreis).

Zur Geisterstunde hat Capcom gestern Nacht (respektive heute Morgen) in einem Showcase-Stream neue Eindrücke von Resident Evil Village geliefert und weitere Ankündigungen zum 25-jährigen Jubiläum der Horror-Serie präsentiert.

Zum neuesten Serienteil zeigte Capcom einen frischen Trailer (den findet ihr direkt unter diesen Zeilen eingebunden), in dem die Story im Fokus steht. Ihr bekommt kurze Eindrücke von der Spielwelt und diversen Figuren. Protagonist Ethan hat in kurzen Szenen auch mal Waffen in der Hand und wird von Monstern bedrängt, handfeste Kampfszenen gibt es aber nicht zu sehen.

Auch gab Capcom den Termin für die zweite Demo zu Resident Evil Village bekannt, die für alle Plattformen erscheint. Oder besser gesagt Termine, denn es wird etwas komplex. Dazu heißt es in der Pressemitteilung:

Mit der Multiplattform-Demo könnt ihr euch, wenn ihr unerschrocken seid, ab dem 2. Mai um 2:00 Uhr für 24 Stunden selbst einen Eindruck vom actiongeladenen Horror in Resident Evil Village machen. In dieser zeitlich begrenzten Demo könnt ihr das Dorf und Teile des Schlosses bis zu 60 Minuten lang erkunden. Die Multiplattform-Demo erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Stadia; der Download kann ab dem 16. April 2021 um 01:00 Uhr in den entsprechenden Online-Stores gestartet werden. Spieler:innen der PlayStation 5- und PlayStation 4-Version können die Demo zeitlich begrenzt vorab in zwei Teilen erleben. Der erste Teil der Demo im Dorf ist ab dem 18. April um 19 Uhr für 8 Stunden verfügbar und kann für bis zu 30 Minuten gespielt werden. Der Download kann ab dem 16. April um 01:00 Uhr im PlayStation Store gestartet werden. Der zweite Teil der Demo, der im Schloss spielt, ist ab dem 25. April um 19 Uhr für 8 Stunden verfügbar und kann für bis zu 30 Minuten gespielt werden. Der Download kann ab dem 16. April um 01:00 Uhr im PlayStation Store gestartet werden.

Dazu wurde angekündigt, dass der Punktejagd-Modus Mercenaries in Resident Evil Village zurückkehren wird und neue Features wie einen Waffenshop bietet.

Im Zuge des Serienjubiläums war die größte Neuankündigung Resident Evil 4 VR, das exklusiv für Oculus Quest 2 erscheinen wird. Daneben wird es im Juni diesen Jahres eine Kooperation mit dem Multiplayer-Horrortitel Dead By Daylight geben. Zu guter Letzt wurde ein erster Trailer für den Animationsfilm Resident Evil Infinite Darkness gezeigt. Der Streifen erscheint im Juli 2021 auf Netflix. Darin bekämpfen Leon Kennedy und Claire Redfield mal wieder eine Zombieplage, diesmal bedrohen die Untoten das Weiße Haus.