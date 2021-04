Epic Games Store: Zwei der drei neuen Gratis-Titel kommen von Daedalic

PC Switch XOne PS3 PS4 iOS Linux MacOS

Im Epic Games Store ist die jüngste Auswahl an Gratis-Titeln erschienen, die ihr bis zum 22. April 2021 um 17 Uhr gratis in eure Bibliothek des Shops aufnehmen könnt. Es werden regelmäßig Spiele kostenlos angeboten, um die Marktanteile des Epic Games Stores weiter zu steigern.

Bei den aktuellen drei kostenlosen Titeln stammen zwei von Deadalic. Zum einen die komplette Staffel von Die Säulen der Erde (im Test, Note 7.5) und zum anderen die ersten drei Teile der Deponia-Saga (Teil 1 im Test, Note 9.0). Daneben könnt ihr den Indie-Titel The First Tree abstauben. In dem Erkundungsspiel helft ihr einer Füchsin, ihre Familie wiederzufinden und erlebt parallel über Artefakte in der Welt die Geschichte, wie ein Sohn Kontakt zu seinem entfremdeten Vater in Alaska aufnimmt.