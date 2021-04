Zank Quest: Jones in the Fast Lane

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist mal wieder Zeit für einen scharfen Blick auf das große Ouevre, das uns die Firma Sierra On-Line hinterlassen hat. In dieser Ausgabe der Zank Quest widmet sich Jürgen einem Spiel, das bis heute eine kleine, aber eingeschworene Fangemeinde hat: Jones in the Fast Lane. Entwickelt von der Familie Whaley, die das Spiel fast fix und fertig ausgearbeitet an Sierra verkauften. Auf den Computer brachte es dann Warren Schrader, der damals bei der Firma die Kartenspiel-Reihe betreute.

Jones in the Fast Lane ist grob gesagt ein brettspielartiges Spiel, in dem bis zu vier Konkurrenten darum kämpfen, möglichst reich und glücklich zu werden. Auf dem Feld gibt es verschiedene Läden, Wohnmöglichkeiten und Ämter und damit viele Möglichkeiten, sein Glück zu versuchen. Und dass das bei allen Schwierigkeiten Spaß macht, liegt an der liebevollen Präsentation des Spiels. Im Anschluss an die News findet ihr ein kurzes Gameplay-Video, das einen guten Einblick liefert.

Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Wir freuen uns auch über Kommentare auf der Webseite der Zankstelle, auf der auch Konterfeis der Podcaster und natürlich die aktuelle Folge zu finden sind.