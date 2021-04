F1 2021: Erster EA-Teil mit Koop, Story-Modus und Nextgen-Features

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Mit einem Trailer und Blogeintrag haben die Rennspielexperten von Codemasters F1 2021 angekündigt. Bei der Formel-1-Simulation handelt es sich um den ersten Teil der Reihe, der unter der Flagge von EA entwickelt wird. Codemasters wurde im Februar 2021 für 1,2 Milliarden US-Dollar von dem Unternehmen gekauft.

Erscheinen soll F1 2021 am 16. Juli 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC via Steam. Wenn ihr eine Lastgen-Version erwerbt, könnt ihr per Smart Delivery, beziehungsweise Playstation-Upgrade später auch auf die Nextgen-Fassung umsteigen. Die Entwickler versprechen einen vollwertigen Story-Modus, der auf den Namen Braking Point hören wird und in einem ersten Trailer, den ihr unter dieser News findet, bereits angeteasert wird. Den Karriere-Modus sollt ihr außerdem zu zweit im Koop spielen können. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, das Spielerlebnis am echten Verlauf der Rennliga zu orientieren und mit den entsprechenden Fahrern und Rennaufstellungen an den Start zu gehen. Natürlich sind alle Teams, Fahrer und Kurse aus der FIA Formula One World Championship 2021 enthalten. Im Modus My Team könnt ihr wie gehabt eure eigene Mannschaft verwalten und auch die Formel 2 ist wieder mit auf der Piste.

Für die PS5 und Xbox Series X/S verspricht Codemasters einige Anpassungen. So werden die Ladezeiten stark verkürzt sein, außerdem soll die Grafik im Vergleich zu den Vorgängerkonsolen deutlich aufgewertet werden. Wie aus den Systemanforderungen auf der Steam-Produktseite ersichtlich ist, wird zumindest die PC-Version über Raytracing verfügen. Ob sich auch Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S über die Beleuchtungstechnik freuen dürfen, ist bisher nicht bekannt.

Wenn ihr die Standard-Version von F1 2021 vorbestellt, erhaltet ihr einige an die Story angelehnte Ingame-Items sowie 5.000 PitCoins. Entscheidet ihr euch für die Digital Deluxe Edition, gibt es noch mehr digitale Goodies, das Braking Point Content Pack und 18.000 PitCoins. Außerdem dürft ihr drei Tage vor Release losfahren.