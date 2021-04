Sea of Thieves: Season Two-Update erschienen

PC XOne Xbox X

Kürzlich wurde für Sea of Thieves das kostenlose Season Two Update veröffentlicht. Es ist für alle Mitglieder des Xbox Game Pass, auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 und Steam erhältlich und bringt neue Events, Spielmöglichkeiten und Belohnungen.

Das Season Two Update beinhaltet mehr als 100 Level, in denen es zahlreiche Belohnungen gibt. Zusätzlich könnt ihr den Beute-Pass kaufen. Mit diesem könnt ihr auch Premium-Items erbeuten. Außerdem ist er laut Microsoft eigentlich nötig, um Level 100 erreichen zu können.

Um euer Ansehen zu steigern, gilt es wie immer, die unterschiedlichsten Prüfungen zu meistern. Die verschiedenen Quests, die sich über das gesamte Spiel erstrecken, wurden speziell für die zweite Saison aufgefrischt.

Die Forts of Fortune kündigen sich durch eine Totenkopfwolke am Himmel an. Der Schwierigkeitsgrad dieser Skelett-Forts soll angehoben worden sein. Wenn ihr die Herausforderung besteht, warten seltene Schätze der Athena und weitere wertvolle Belohnungen auf euch. Um eure Chancen gegen die Untoten zu erhöhen, solltet ihr ein Auge und ein Ohr offenhalten.

Wenn ihr lieber handelt, könnt ihr euch über bisher unentdeckte Routen des Händlerbundes freuen. Als Botschafter werdet ihr schnell reich, indem ihr Rohstoffe so günstig wie möglich einkauft, und sie anschließend an Außenposten verkauft, da sie dort besonders begehrt sind. Der Händlerbund verkauft zukünftig außerdem Ressourcenkisten, mit Hilfe derer ihr euch schnell mit Bananen, Holzplanken und Kanonenkugeln eindecken könnt.

Um noch mehr Piraten für ihre Sache gewinnen zu können, führen die Handelskompanien brandneue Belohnungen für die Botschafterbücher ein. Wenn ihr noch kein Botschafter seid, werdet ihr von den Entscheidungsträgern schon bald eine geheimnisvolle Notiz erhalten, die euch dazu berechtigt, Deine Botschafterlizenz zu erwerben, um so unter ihrer Flagge zu segeln.

Außerdem gibt es das zeitlich begrenzte Event Reapers vs. the World, in dem die Reaper’s Bones gegen die übrigen Handelskompanien in einem epischen Katz-und-Maus-Spiel der Botschafter gegeneinander antreten. Außerdem gibt es Twitch-Drops bei den Sea Of Thieves-Partner-Streamen.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, sämtliche Piraten, die sich durch die Welt von Sea of Thieves bewegen, in Angst und Schrecken zu versetzen. Hierfür steht euch mit der Dark Warsmith-Collection ein komplettes Schiffsset, ein furchteinflößendes Piratenkostüm und eine Sammlung der gefährlichsten Waffen zur Verfügung. Dazu kommt das neue Dolchtrick-Emote-Bundle.

Direkt unter dieser News könnt ihr euch den offiziellen Content Update Trailer anschauen.