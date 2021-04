PM: Finde Dein Glück mit dem Season Two-Update für Sea of Thieves (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X

So wie sich draußen die Jahreszeiten ändern, so befindet sich auch Sea of Thieves im kontinuierlichen Wandel. Willkommen in der neuen Saison! Mit der Veröffentlichung des kostenlosen Season Two Updates, das ab sofort für alle Mitglieder des Xbox Game Pass, auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 und Steam erhältlich ist, bereichern neue Events, Spielmöglichkeiten und Belohnungen die Welt der Seeräuber*innen.

Das umfangreiche Season Two Update beinhaltet mehr als 100 Level, in denen es vor Belohnungen nur so wimmelt. Zusätzlich sicherst Du Dir den erwerbbaren Beute-Pass und kämpfst Dich als Pirat*in durch die unterschiedlichen Level. Um Dein Ansehen zu steigern, gilt es wie immer, die unterschiedlichsten Prüfungen zu meistern. Die verschiedenen Quests, die sich über das gesamte Spiel erstrecken, wurden speziell für die zweite Saison aufgefrischt.

Die Forts of Fortune sind da und kündigen sich durch eine Totenkopfwolke am Himmel an. Du schärfst besser Deinen Säbel, denn die anstehenden Herausforderungen werden explosiver und die Feinde entschlossener, als Du es von bisherigen Skelett-Forts gewohnt bist. Auf alle Crews, die sich dieser todesmutigen Herausforderung stellen, warten seltene Schätze der Athena und weitere wertvolle Belohnungen. Du willst Deine Chancen im Kampf gegen die Horden aus Untoten erhöhen? Dann solltest Du stets ein Auge (bestenfalls auch ein Ohr) offenhalten, um die Vorzeichen richtig zu deuten.

Solltest Du eher auf der Seite der Händler*innen stehen, freust Du Dich auf bisher unentdeckte Routen des Händlerbundes. Als Botschafter*in wirst Du schnell reich, indem Du Rohstoffe so günstig wie möglich einkaufst, und sie anschließend an Außenposten verkaufst – sie sind dort besonders begehrt. Übrigens: Der Händlerbund verkauft zukünftig Ressourcenkisten, mit Hilfe derer Du Dich mit Bananen, Holzplanken und Kanonenkugeln eindeckst.

Um noch mehr Piraten für ihre Sache gewinnen zu können, führen die Handelskompanien brandneue Belohnungen für die Botschafterbücher ein. Du bist noch kein*e Botschafter*in? Dann wirst Du von den Entscheidungsträgern schon bald eine geheimnisvolle Notiz erhalten, die Dich dazu berechtigt, Deine Botschafterlizenz zu erwerben, um so unter ihrer Flagge zu segeln!

Die Kirsche auf der Torte ist allerdings das zeitlich begrenzte Event Reapers vs. the World, in dem die Reaper’s Bones gegen die übrigen Handelskompanien in einem epischen Katz-und-Maus-Spiel der Botschafter*innen gegeneinander antreten. Sollte Dir das noch nicht reichen, kannst Du Dich außerdem auf weitere Twitch-Drops unserer Sea Of Thieves-Partner-Streamer freuen!

Wie bereits angedeutet, hält die neue Saison auch einen neuen Beute-Pass bereit, der vollgepackt ist mit Items zum Plündern und Brandschatzen. Durch den Erwerb des Beute-Pass werden die Items, darunter unveröffentlichte Gegenstände wie die Galionsfigur des Schwarzen Phönix, Segel und Flagge sowie die begehrten Popcorn- und Backflip-Emotes, automatisch zu den übrigen Belohnungen des Season Two Updates hinzugefügt. Für alle, die in dieser Saison Level 100 erreichen wollen, ist der Beute-Pass ein absolutes Must-have!

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, sämtliche Pirat*innen, die sich durch die Welt von Sea of Thieves bewegen, in Angst und Schrecken zu versetzen. Hierfür steht Dir mit der Dark Warsmith-Collection ein komplettes Schiffsset, ein furchteinflößendes Piratenkostüm und eine Sammlung der gefährlichsten Waffen zur Verfügung. Solltest Du deine Skills an der Klinge präsentieren wollen, kommt Dir das neue Dolchtrick-Emote-Bundle entgegen. Aber Achtung: Bei Pirat*innen handelt es sich um ausgebildete Profis – versuche die Tricks bloß nicht zuhause!

Für weitere Informationen zum Season Two Update, inklusive der vollständigen Release Notes, besuche die offizielle Sea of Thieves Website. Das Update ist für alle Spieler*innen kostenlos verfügbar, die Sea of Thieves im Xbox Game Pass spielen oder es für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder via Steam erworben haben. Installiere einfach das jüngste Sea of Thieves-Update und stürze Dich in ein schaurig schönes Vergnügen.

Du bist neu bei Sea of Thieves? Mach Dich auf zu Deiner ersten Jungfernfahrt im gleichnamigen Modus. Die Geschichte bietet Dir ein Tutorial, fernab der wilden Piratenabenteuer und dem Arena-Modus. Als neuer Spieler beginnst Du Deine Reise in einem Szenario, das jungen Seeräuber*innen Orientierung bietet und alle wichtigen Informationen für die Abenteuer auf offener See zur Verfügung stellt. Weitere hilfreiche Tipps findest Du in der Piratenakademie. Werde jetzt Teil der Crew und schließe Dich der fantastischen Community auf www.seaofthieves.com/de an.

Weitere Informationen und die neusten News rund um Xbox und Sea of Thieves findest Du hier auf Xbox Wire DACH.