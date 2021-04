PM: In diesem Winter könnt ihr in OlliOlli World nach Lust und Laune flippen, grinden und Tricks raushauen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

hier ist Simon aus dem Team von Roll7. Heute habe ich die Ehre, euch etwas über unser neues Spiel OlliOlli World zu verraten. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch, wie wir OlliOlli und OlliOlli2: Welcome to Olliwood für PS Vita, PlayStation 3 und PlayStation 4 herausgebracht haben. Es war fantastisch zu sehen, wie gut unsere Spiele ankommen, und ich mache keinen Hehl draus, dass es auch nicht übel war, ein paar Preise dafür einzustreichen.

Video abspielen

Obwohl wir auch andere Spiele veröffentlicht haben, wollten wir immer mit einem weiteren OlliOlli-Titel zu unseren Wurzeln zurückkehren. Mit einem Titel, der euch wirklich dieses befriedigende Gefühl einer perfekten Reihe von scheinbar endlosen Tricks vermittelt, während gechillte Tracks im Hintergrund für Harmonie voller Euphorie und Endorphinen sorgen. Uns war bewusst, dass ein neuer OlliOlli-Titel größer, besser und stärker, äh, cleverer als je zuvor sein müsste. Also haben wir heimlich seit Jahren an OlliOlli World gearbeitet und sind stolz, es euch heute endlich zeigen zu können.

Hier eine kurze Zusammenfassung: OlliOlli World ist ein Action-Platforming-Spiel, bei dem ihr mit beiden Sticks Tricks raushauen und durch eine bizarre und skurrile Welt skaten müsst. Dabei versucht ihr, möglichst hohe Punktzahlen zu erzielen, schaltet verschiedene Anpassungsoptionen frei, trefft verrückte und seltsame Freunde und begebt euch schließlich auf die Suche nach den Skate-Göttern von Gnarwana. Ihr benötigt Koordination, Timing und etwas Übung, um Monster-Kombis abzuliefern. Das Skateboarden ist nicht immer einfach und das ist auch gut so. Dennoch wollten wir den Einstieg so reibungslos wie möglich für euch machen, damit ihr schon bald ganz geschmeidig durch die Gegend cruisen könnt. Es ist ein aufregendes Gefühl, wenn einem ein Hardflip über einer besonders großen Treppe gelingt, und genau dieses Gefühl wollten wir allen eröffnen. Wir hoffen, dass uns das mit OlliOlli World gelungen ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese Treppen vielleicht über einen sprudelnden Regenbogenfluss führen, in dem ein riesiger Tintenfisch wohnt. Denn warum auch nicht?

Wenn euch unsere vorherigen Spiele gefallen haben, wird euch als Erstes die große Veränderung in der Grafik auffallen. Wir haben das Retro-Pixel-Gefühl unserer vorherigen Titel geliebt, wussten aber auch, dass wir mit OlliOlli World einen lebendigeren, bunteren und dynamischeren Stil verfolgen wollten. Wir wollten das Spiel in eine neue visuelle Richtung lenken, die es uns ermöglicht hat, die skurrile Welt in all ihrer Pracht zu zeigen und gleichzeitig zu betonen, dass es sich nicht um einen reinen Nachfolger, sondern um ein völlig neues Spiel handelt. Eine wichtige Quelle der Inspiration waren die Skate-Kultur, Street Art und die einzigartigen Überschneidungen, die sich beim Skaten entwickeln. Es gibt eine faszinierende Mischung aus psychedelischen Elementen und schrägen Einflüssen, die sich durch all diese Communitys ziehen. Wir wollten eine Welt schaffen, die diese Essenz verkörpert und weitervermittelt, sich aber trotz all ihrer Merkwürdigkeit auch in sich selbst stimmig anfühlt. Euch werden Eiswaffelmenschen, Geschäftsfrösche, Milchshake-Pools, Grizzlybären in der Tube und andere bizarre Bewohner begegnen. Die Orte haben einige reale Einflüsse, über die wir aber große Portion ausgefallenen Humor gekippt haben, der euch hoffentlich zum Schmunzeln bringt.

Eine weitere wichtige Ergänzung bei OlliOlli World ist die Fähigkeit, Levels auf verschiedenen Wegen zu durchqueren. Wir wollten euch ein neues Maß an Freiheit beim Erkunden dieser seltsamen und wunderbaren Welt bieten, sodass bestimmte Wege jetzt Abzweigungen in unterschiedliche Richtungen bieten. Das bedeutet, dass ihr verschiedene Wege erkunden könnt, um neue Nebenquests und weitere epische Trickmöglichkeiten zu entdecken, die die Vielfalt und Wiederholbarkeit des Spiels extrem verbessern. Es gibt verborgene Rampen, überraschende Sprünge, Quarterpipes und andere Stellen, an denen ihr euch einen Moment Zeit zum Carven nehmen könnt, während ihr fleißig Punkte sammelt oder eure Moves übt. Wir wollten euch dieses coole Gefühl vermitteln, wann man einen geheimen Skate-Ort findet und herauszufinden versucht, welchen Trick man dort am besten landen kann.

Eines der am meisten von Spielern gewünschten Features in früheren Spielen war die Möglichkeit, euren Charakter zu personalisieren. Wir freuen uns schon darauf, in OlliOlli World zu sehen, wie ihr eurer Kreativität freien Lauf lasst. Wir haben eine Vielzahl von Anpassungsoptionen für euch entwickelt: Ihr könnt eine große Auswahl an Ausrüstung und tollen Accessoires tragen, unter verschiedenen Skateboards auswählen und sogar eurer körperliches Erscheinungsbild ändern. Im Laufe eurer Reise müsst ihr euch einigen abgefahrenen Herausforderungen stellen, bei denen ihr diese coolen Teile abstauben könnt. Ihr könnt auch die Tricks eurer Charaktere ändern und neue Moves dazulernen. Ihr steht auf Method Grabs? Dann kommt ihr hier auf eure Kosten. Ihr mögt lieber 360-Flips statt Varial Heelflips? Kein Ding. Uns war es immer wichtig, dass jeder in unserem Spiel seiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen kann, sowohl visuell als auch im Skate-Stil.

OlliOlli World wird eine komplette Einzelspieler-Kampagne mit mehreren Schauplätzen, haufenweise Levels, Nebenquests, Herausforderungen und mehr umfassen. Nachdem ihr das Radland hinter euch gelassen habt, erwarten euch noch jede Menge weitere Orte, die es zu beherrschen gilt: In OlliOlli World habt ihr nämlich die Möglichkeit, prozessgenerierte Levels im Sandbox-Modus zu erstellen und mit anderen zu teilen. Außerdem könnt ihr euch in Ranglisten messen. Und wenn ihr zu den gewieftesten Skatern des Landes zählt, schaut doch in unserem Leagues-Modus vorbei, einem globalen Wettbewerb, bei dem die oder der Krasseste von allen gesucht wird! Wir hoffen, dass wir mit dieser völlig neuen Welt, ihrer absurden neuen Grafik, Verzweigungen und versteckten Orten zum Skaten, brandneuen Funktionsweisen für Kombis und zahlreichen weiteren neuen Funktionen ein ganz besonderes neues Spiel im Rahmen der Serie für euch schaffen konnten. Also schwingt euch auf euer Board und zieht mit uns los, wenn OlliOlli World diesen Winter für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.