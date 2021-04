OlliOlli World: Dritter Teil der Skateboard-Plattformer angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Roll7 und Private Division haben mit OlliOlli World einen dritten Teil der arcadigen Skateboard-Spiele angekündigt. Wieder fahrt ihr aus der Seitenansicht durch ausgeflippte Levels und versucht mit dem leicht zu lernenden aber schwer zu meisternden Tricksystem basierend auf Eingaben mit beiden Sticks ordentlich Punkte zu sammeln.

Während die Vorgänger wie OlliOlli 2 - Welcome to Olliwood (im Kurztest, Note 8.0) auf zweckmäßige Pixelgrafik setzen, wagt OlliOlli World nicht nur bei der Grafik den Sprung in die dritte Dimension. So zeigt der Ankündigungstrailer (den wir unten für euch eingebunden haben), dass beim Gameplay weiter der 2D-Ansatz aus der Seitenansicht verfolgt wird, Kamerafahrten und Level-Design aber auch die dritte Dimension nutzen.

In OlliOlli World brecht ihr mit eurer Figur ins Radland auf, um die Skategötter zu suchen. Die bunt-psychedelische Comic-Welt soll dabei verschiedene Einflüsse der Skateboard-Szene verbildlichen. Die Levels sollen mit alternativen Routen und Geheimnissen punkten.

Olli Olli World erscheint im Winter 2021 für Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.