PM: Cowabunga! Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge erscheint für die Nintendo Switch – Maximale Turtle-Power im neuen Gameplay-Trailer (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Cowabunga! Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge erscheint für die Nintendo Switch – Maximale Turtle-Power im neuen Gameplay-Trailer

– Tee Lopes als Soundtrack-Komponist angekündigt –

PARIS – 14. April 2021 – Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games haben heute in Partnerschaft mit Nickelodeon bekannt gegeben, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge seine klassische Brawling-Action auf die Nintendo-Switch bringen wird. Die News war Teil von Nintendos Indie World Präsentation und folgt auf die Ankündigung des Titels für den PC.

Die spannenden Kämpfe in Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge werden durch originelle Musik von Tee Lopes untermalt. Die Werke des Komponisten waren zuvor unter anderem in Sonic Mania , League of Legends , und Monster Boy and the Cursed Kingdom zu hören. Einen erster Vorgeschmack auf Lopes’ mitreißende Melodien bietet der heutige Trailer.

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Allen Spielerinnen und Spielern Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielenden zu geben.

Über Tribute Games

Tribute Games ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio und Publisher aus Kanada mit Sitz in Montreal, Quebec. Das Studio mit Fokus auf Retro-Titeln für PC und Konsolen wurde 2011 von den ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern Jonathan Lavigne, Jean-Francois Major und Justin Cyr, die unter anderem an den Titeln Scott Pilgrim vs. the World: The Game und TMNT (GBA) beteiligt waren, gegründet.