PM: Devolver Digital, Mediatonic und Moose Toys kündigen Spielzeug zum Gaming-Hit Fall Guys: Ultimate Knockout an (Cosmocover)

Moose Toys sichert sich Master-Toy-Partnerschaft mit Mediatonic und Devolver Digital für den Mega-Spielehit Fall Guys: Ultimate Knockout

– Innovatives Spielzeugunternehmen bringt erstmals Spielzeuge und Sammelstücke zum Multiplayer-Gaming-Phänomen auf den Markt –

LOS ANGELES – 14. April 2021 – Moose Toys, ein innovativer Marktführer in der Spielwarenbranche, bringt in Partnerschaft mit Mediatonic und Devolver Digital die allererste Spielzeuglinie zu Fall Guys: Ultimate Knockout auf den Markt. Moose ist der Master-Toy-Lizenznehmer und wird eine Kollektion kreieren, die das äußerst beliebte Multiplayer-Spiel gekonnt erweitert.

Fall Guys wurde im August 2020 veröffentlicht und ist seit Release ein durchschlagender Erfolg – alleine auf der Plattform Steam (PC) konnte es satte 11 Millionen Spielerinnen und Spieler anlocken und wurde laut Playstation Europe zum „weltweit gesehen meist heruntergeladenen PlayStation Plus-Spiel aller Zeiten“. Fall Guys wird auch auf Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen.

Fall Guys: Ultimate Knockout gewinnt seinen großen Reiz dadurch, dass es sich selbst nicht zu ernst nimmt. In dem Spiel treten Dutzende von Teilnehmern und Teilnehmerinnen online gegeneinander an und kämpfen sich Runde für Runde durch ein eskalierendes Chaos, bis nur noch eine Bohne übrigbleibt. Spielerinnen und Spieler treten als farbenfrohe kleine Jelly Beans an, kämpfen mit bizarren Hindernissen, schieben sich an der widerspenstigen Konkurrenz vorbei und überwinden die unbeugsamen Gesetze der Physik, während sie nicht nur sprichwörtlich auf dem Weg zum Sieg stolpern. Der Entwickler ermutigt Teilnehmer und Teilnehmerinnen sogar dazu, „ihre Würde an der Garderobe abzulegen und sich auf ein urkomisches Scheitern in ihrem Bestreben, die Krone zu erlangen, vorzubereiten!“

„Wir sind aus den Stühlen gekippt und freuen uns über die Zusammenarbeit mit Devolver Digital und Mediatonic. Wir fühlen uns geehrt, dass Moose ausgewählt wurde, um den Wunsch der weltweiten Fans des Spiels zu erfüllen, dieses Spiel in Form von Spielzeug und Sammelstücken zum Leben zu erwecken“, so Joe Smith, Senior Director of Global Marketing, Licensed Brands bei Moose Toys. „Das unglaubliche Styling und die nahezu unendliche Auswahl an ikonischen Outfits und Charakteren werden für lustige, innovative Spielzeuge, Sammelstücke und Plüsch sorgen. Moose, Devolver und Mediatonic sind bestrebt, herausragende Produkte zu liefern, die der Sammlung eines jeden Fall Guys-Fans würdig sind.“

Als Teil des Deals wird Moose Toys ein komplettes Sortiment an Fall Guys-Spielzeug entwickeln, darunter Figuren, Sammelstücke, Premium-Plüschis und mehr. Weitere Details zum Sortiment werden kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben.

„Wir freuen uns, dass Fall Guys in physischer Form zum Leben erweckt wird“, sagte Dave Bailey, Mitbegründer von Mediatonic. „Die Inspiration für unsere stolpernden Bohnen kam eigentlich von einer Vinyl-Figur, die von einem unserer Künstler geschaffen wurde, also könnt ihr euch vorstellen, wie aufgeregt wir sind, Fall Guys vom Bildschirm in das Reich der Sammelstücke zu bringen. Wir fühlen uns geehrt, dass Moose Toys uns dabei hilft, eine fantastische Spielzeugserie zu kreieren, und wir hoffen, dass unsere Fans diese Jelly Beans aus dem echten Leben genauso lieben werden wie wir.“

„Moose ist ein Pionier auf dem Gebiet der Sammelstücke und ihre Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von beliebten Objekten macht sie zum idealen Partner, um die Welt von Fall Guys: Ultimate Knockout zu den Fans zu bringen“, so Fée Heyer, Head of Global Licensing bei Devolver Digital. „Wir freuen uns darauf, mit Moose und ihrem talentierten Team an einer Reihe von Fall Guys-Projekten zusammenzuarbeiten.“

Diese Partnerschaft untermauert die Position von Moose Toys als wichtiger Akteur im Lizenzgeschäft weiter. Der Spielzeughersteller baut seine Kooperationen weiter aus. Fall Guys reiht sich in eine beeindruckende Liste aktueller Lizenzpartnerschaften ein, darunter “Space Jam: A New Legacy”, Heroes of Goo Jit Zu DC und Fortnite.

Wer mehr erfahren will, der besucht moosetoys.com und https://fallguys.com/ .

