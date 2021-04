PM: El Hijo - A Wild West Tale gewinnt beim Deutschen Computerspielpreis! (Handy Games)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Giebelstadt, den 14. April 2021

El Hijo – A Wild West Taleein Spiel des international tätigen Indie-Publishers HandyGames aus dem unterfränkischen Giebelstadt bei Würzburg konnte sich in der Kategorie "Bestes Familienspiel" durchsetzen und räumt damit 80.000 € Preisgeld ab.

Gerade aufgrund seines Settings und seiner guten Zugänglichkeit sowie Atmosphäre und emotionalen Geschichte eignet sich das Spiel gleichermaßen für die jüngsten Spieler und Spielerinnen wie auch Erwachsene. Die Jury ist überzeugt von dem spannenden Wild West-Abenteuer, das besonders von Familien gemeinsam erlebt werden kann.

Bereits 2019 wurde das Spaghetti-Western-Stealth-Spiel mit dem gamescom-Award als bester Indie-Titel ausgezeichnet.

Über El Hijo - A Wild West Tale:

El Hijo - A Wild West Tale ist ein aufregendes Spaghetti-Western-Stealth-Spiel, in dem man in die Rolle eines 6-jährigen Jungen schlüpft, der auf der Suche nach seiner Mutter ins Abenteuer zieht! Der sechsjährige "El Hijo" muss sich stets an den Gefahren in seiner Welt vorbeischleichen. Mit jeder Herausforderung gewinnt er mehr Selbstvertrauen und Gerissenheit und wird immer besser dabei, an seinen Feinden vorbeizukommen. Auf seiner Reise findet er sich in einem abgelegenen Kloster, einem rauen und unversöhnlichen Wüstenstreifen und in einer Grenzstadt voller Verbrechen und Schurkerei wieder!

El Hijo - A Wild West Tale ist auf Nintendo Switch, Sony Playstation, Microsoft XBox sowie dem PC verfügbar.

Pressemappe fürEl Hijo - A Wild West Tale:

https://media.handy-games.com/ElHijo/

Weiterlesen