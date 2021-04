PM: Maisie Williams setzt sich mit H&M für nachhaltige Mode ein und startet Kleidungsrecycling in Animal Crossing™: New Horizons (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

H&M gewinnt Maisie Williams als globale Nachhaltigkeits-Botschafterin um gemeinsam die Mode der Zukunft zu verändern

– Mit der Looop Machine bekommt Animal Crossing™: New Horizons die erste Ingame Kleidungsrecyclingstation – Bis zum 20. April kann man täglich einen Zugang auf Twitter (@looop) bekommen –

14. April 2021 – H&M freut sich bekannt zu geben, dass sie eine Partnerschaft mit Maisie Williams eingegangen sind, die eine weltweite Initiative für eine nachhaltigere Mode-Zukunft leiten wird. Als Teil der Bestrebungen bis 2030 nur noch recycelte oder nachhaltig angebaute Ressourcen zu verwenden, wird Williams das ganze Jahr mit H&M zusammenarbeiten um die Veränderung in der Mode in der virtuellen und der physischen Welt voranzutreiben. Zudem wird die H&M Looop Insel Kleidungsrecyclingstation in Animal Crossing™: New Horizons eröffnen, die zum Wiederverwenden, Aufbereiten und Recycling ungewollter Kleidungsstücke anregen soll und Teil einer größeren Anstrengung ist, den Modekreislauf in der Gaming-Community und darüber hinaus zu schließen.

“Ich bin aufgeregt endlich die News meiner Partnerschaft mit H&M als Global Sustainability Ambassador zu teilen und kann es nicht abwarten, bis ihr alle sehen könnt, woran wir gearbeitet haben. Ich werde in dieser Rolle eng mit Expertinnen und Experten bei H&M zusammenarbeiten um Nachhaltigkeitsinitiativen voranzutreiben und den Pfad in Richtung einer zugänglichen und zirkulären Modezukunft zu formen. Das langfristige Ziel ist es für Textilien aller Marken der H&M Gruppe bis 2030, 100 Prozent recycelte und andere nachhaltig angebaute Ressourcen zu verwenden. Es ist an der Zeit zu handeln und in der Mode nachhaltigere Produktionskreisläufe zu schaffen, um unseren Planeten und die kommende Generation zu schützen.” Sagte Maisie Williams

Maisie Williams‘ digitaler Zwilling betritt die Bühne

Im Laufe von 2021 werden sich H&M und die Schauspielerin und Filmemacherin – die sich zudem aktiv für Frauenrechte, Umweltschutz und Diversität einsetzt – verschiedener Nachhaltigkeitsinitiativen annehmen. Ein aufregender Teil der Partnerschaft ist die Präsentation von Maisies digitaler Zwillingsschwester – Avatar Maisie. Der Lebensnahe Avatar wurde sorgfältig vom 3D-Animationsteam von Goodbye Kansas Studio erstellt und wird zum ersten Mal in einem Launch-Film zu sehen sein. Avatar Maisie und die echtweltliche Maisie werden im Laufe des Jahres mehrere Auftritte haben, mit der H&M Kundschaft interagieren und sie zum Handeln inspirieren, teils gemeinsam und teils alleine.

Die Erste Animal Crossing™: New Horizons Kleidungsrecylingstation

Die erste gemeinsame Aktion ist der Launch der H&M Looop Insel in Nintendos populärem Spiel Animal Crossing™: New Horizons am 13. April. Benannt nach der kürzlich gestarteten Kleidungsrecyclingmaschine von H&M, die alte Kleidungsstücke zu neuen recycled, wurde H&Ms Looop Insel mit dem Thema der Nachhaltigkeit entworfen. Spielerinnen und Spieler können die Insel erkunden und ihre alten Kleidungsstücke in der ersten Kleidungsrecylingstation von Animal Crossing™: New Horizons – der Looop Machine – zu neuen machen.

“Zusammen mit Maisie Williams Teil dieser Initiative zum Vorantreiben von Veränderung in der Modeindustrie zu sein, indem wir unsere Kundschaft und Fans dazu animieren, ungewollte Kleidung wiederzuverwenden, aufzubereiten und zu recyclen ist etwas, bei dem wir bei H&M sehr ambitioniert sind. Wir haben die kreativen Räume, die man in Animal Crossing™: New Horizons findet, genutzt, um ein einzigartiges Schaufenster unserer Vision zu erschaffen. Die Zukunft der Mode muss anders aussehen und wir wollen Teil dieser Lösung sein.” Sagt Pascal Brun, Global Sustainability Manager von H&M

Maisie Williams und H&M treffen die Gaming-Community

Bis zum 20. April können Spielerinnen und Spieler aus aller Welt Maise, die selbst eine leidenschaftliche “ Animal Crossing™ ”-Spielerin ist, und Pascal Brun Global Sustainability Manager von H&M täglich zwischen 1h und 21h (MESZ) auf der Looop Insel besuchen. Besucherinnen und Besucher können dort mehr über Recycling erfahren, mit H&M interagieren und ihre Gedanken über den Modekreislauf teilen, indem sie eine Notiz am schwarzen Brett der Looop Insel hinterlassen. Für einen Dodo-Code zur Insel schreibt man einfach eine Direktnachricht an @looop.

