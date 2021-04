Nintendo kündigt blaue Switch Lite an

Switch

Nintendo gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass es die Switch Lite bald in einem neuen Farbton geben soll: einem dunklen Blauton, der ein wenig an den blauen Gameboy erinnert (wobei der etwas dunkler war). Die blaue Switch Lite wird am dem 21. Mai erhältlich sein und erscheint damit zeitgleich mit Miitopia.