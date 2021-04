Cyberpunk 2077: CDPR will langfristig weiter am Spiel arbeiten

Ziemlich genau vier Monate sind seit dem Release von Cyberpunk 2077 (Note im Test: 10.0) ins Land gezogen, doch noch immer hat das SF-Open-World-Spiel mit Problemen zu kämpfen. So ist es nach wie vor nicht im PlayStation-Store erhältlich, letzten Monat wurde der vorab angekündigte Multiplayer-Modus gestrichen. Der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber sagte der Geschäftsführer des Studios, Adam Kicinski, dass CD Projekt Red Cyberpunk 2077 weiter mit Updates versorgen werde:

Ich sehe keine Option, Cyberpunk 2077 an den Nagel zu hängen. Wir sind überzeugt, dass wir das Spiel in einen Zustand überführen können, in dem wir stolz darauf sind und es dann erfolgreich über die nächsten Jahre verkaufen können.