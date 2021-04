PM: game-Verband gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern des Deutschen Computerspielpreises 2021 (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 13. April 2021 – Strahlende Gewinnerinnen und Gewinner gab es bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2021 am Dienstagabend: In einer unterhaltsamen Online-Show, moderiert von Barbara Schöneberger und Uke Bosse, wurden Teams und Titel in 15 Kategorien geehrt. Insgesamt wurden 790.000 Euro Preisgeld vergeben. Den Sieg in der Kategorie Bestes Deutsches Spiel konnte sich „Desperados III“ von Mimimi Games sichern. Das Münchner Studio gewann zudem in der Kategorie Studio des Jahres. Als Bestes Internationales Spiel wurde „The Last of Us Part 2“ von Naughty Dog ausgezeichnet. Den Sonderpreis der Jury erhielt der “Indie Arena Booth Online 2020”, mit dem sich unter anderem auf der gamescom viele kleine unabhängige Entwicklungs-Studios innerhalb einer eigenen Spielumgebung den Fans präsentierten. Spielerin des Jahres wurde Jasmin K., die als Gnu zu den erfolgreichsten Streamerinnen in Deutschland gehört.

„Gratulation an alle Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2021! Ob Spiele-Projekt mit Millionen-Budget oder Studierenden-Projekt: Der Deutsche Computerspielpreis zeigt abermals, wie groß die Vielfalt und das Potenzial der deutschen Games-Branche in allen Bereichen sind. Genau das werden wir als Branche durch die Games-Förderung des Bundes auch aus Deutschland heraus zukünftig noch besser nutzen können“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

Alle Gewinner des Deutschen Computerspielpreises im Überblick

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel)

Die weiteren zwei Nominierten erhalten jeweils 30.000 Euro:

Bestes Familienspiel (dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel)

Die weiteren zwei Nominierten erhalten jeweils 20.000 Euro:

Nachwuchspreise – Bestes Debüt (dotiert mit 60.000 Euro für das beste Debüt)

Die weiteren zwei Nominierten erhalten jeweils 20.000 Euro:

Nachwuchspreise – Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro für den besten Prototypen)

Die weiteren vier Nominierten erhalten jeweils 25.000 Euro:

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 35.000 Euro)

Beste Spielewelt und Ästhetik (dotiert mit 35.000 Euro)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 35.000 Euro)

Bestes Serious Game (dotiert mit 35.000 Euro)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 35.000 Euro)

Bestes Expertenspiel (dotiert mit 35.000 Euro)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

Spielerin/Spieler des Jahres (undotiert)

Studio des Jahres (dotiert mit 40.000 Euro)

Sonderpreis der Jury (dotiert mit 10.000 Euro)

