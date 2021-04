Subnautica - Below Zero: Cinematic Trailer stimmt auf Release ein

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

In genau einem Monat, am 14. Mai 2021, wird das Unterwasser-Abenteuer Subnautica - Below Zero (in der Preview) nach etwas über zwei Jahren Early-Access-Phase in seiner finalen Version erscheinen. Um euch auf die Abenteuer auf dem Planeten 4546B einzustellen, hat Entwickler Unknown Worlds einen neuen Cinematic Trailer veröffentlicht. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

In humoristischer Weise zeigt der Trailer die Gefahren, die euch im kühlen Nass und an Land erwarten. Beispielsweise kriegt ihr böse Monster, Schneestürme und Tierchen zu sehen, die eure Werkzeuge klauen. Am Ende wartet sogar noch eine geheimnisvolle Überraschung.