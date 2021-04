Deutscher Computerspielpreis 2021: Gewinner stehen fest

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Preisverleihungs-Livestream für den Deutschen Computerspielpreis 2021 hat soeben sein Ende gefunden. Wieder führte Barbara Schöneberger durch die Veranstaltung und versuchte, manch hämischen Kommentar des Vorjahres humorvoll aufzugreifen. Mit ihr gemeinsam bestritt Uke Bosse den Abend. Als Laudatoren traten unter anderem Flavia Vinzens (die Sprecherin der weiblichen V in Cyberpunk 2077), der unter die Twitch-Streamer gegangene Comedian Kaya Yanar, die Band Blind Guardian und Ministerin für Digitales Dorothee Bär auf.

Insgesamt gingen 790.000 Euro an die Gewinner in den verschiedenen Kategorien. Den Preis in der Kategorie Bestes Deutsches Spiel konnte sich Desperados 3 von Mimimi Productions sichern, es setzte sich damit gegen Cloudpunk von Ion Lands und Iron Harvest von King Art durch.

Die Nominierten der 15 Kategorien samt Gewinner (jeweils fettgedruckt):

Bestes Deutsches Spiel (100.000 Euro für Gewinner/ 30.000 Euro für Platz 2 und 3)

Cloudpunk (Ion Lands)

Desperados 3 (Mimimi Games/THQ Nordic)

(Mimimi Games/THQ Nordic) Iron Harvest (King Art/ Koch Media)

Bestes Familienspiel (80.000 Euro für Gewinner/ 20.000 Euro für Platz 2 und 3)

Curious Expedition 2 (Maschinen-Mensch / Thunderful)

Dorfromantik (Toukana Interactive)

El Hijo – A Wild West Tale (Honig Studios / Handy Games)

Nachwuchspreis – Bestes Debüt (60.000 Euro für Gewinner/ 20.000 Euro für Platz 2 und 3)

Dorfromantik (Toukana Interactive)

(Toukana Interactive) Penko Park (Ghostbutter)

Scribble It! (Detach Entertainment)

Nachwuchspreis – Bester Prototyp (50.000 Euro für Gewinner/ 25.000 Euro für Platz 2 bis 5)

Ampere (Laura Brosi, Mathieu Hentschel, Christopher Meier, Dave von Felten)

Get Together (Alyssa Cooper, Heinrich Hammann, Mathilde Hoffmann, Maike Koller, Moritz Reinert, Nicolai Scham, Simon Sturm)

Mukana – Battle of Asgard (Andreas Bechert, Felix Graf, Stefan Gruber, Tim Hoffmann, Alexander Keussen)

Passing By (Hannah Kümmel, Jan Milosch, Marius Mühleck, Ilona Treml)

(Hannah Kümmel, Jan Milosch, Marius Mühleck, Ilona Treml) The Social Engineer (Fabian Fischbach, Daniel Hirschle, Pascal Jansen)

Beste Innovation und Technologie (35.000 Euro)

Holoride (Holoride)

(Holoride) Indie Arena Booth Online 2020 (Super Crowd Entertainment)

Beste Spielewelt und Ästhetik (35.000 Euro)

Cloudpunk (Ion Lands)

(Ion Lands) Desperados 3 (Mimimi Games / THQ Nordic)

Penko Park (Ghostbutter)

Bestes Gamedesign (35.000 Euro)

Dorfromantik (Toukana Interactive)

(Toukana Interactive) Iron Harvest (King Art / Koch Media)

Resolutiion (Monolith of Minds / Deck13 Interactive)

Bestes Serious Game (35.000 Euro)

FwESI Einsatztaktik für Gruppenführer (Cininet)

Hidden Codes (Playing History / Bildungsstätte Anne Frank)

Welten der Werkstoffe (Cologne Game Lab der TH Köln)

Bestes Mobiles Spiel (35.000 Euro)

About Love, Hate And The Other Ones 2 (Black Pants)

Epic Guardian (Quantumfrog / Sheepyard)

Polarized! (Marcel-André Casasola Merkle / TheCodingMonkeys)

Bestes Expertenspiel (35.000 Euro)

Desperados 3 (Mimimi Games / THQ Nordic)

Port Royale 4 (Gaming Minds Studios / Kalypso Media)

Suzerain (Torpor Games / Fellow Traveller)

Bestes Internationales Spiel

Microsoft Flight Simulator (Asobo / Microsoft)

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Microsoft)

The Last of Us - Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel

Animal Crossing - New Horizons (Nintendo)

(Nintendo) Hyper Scape (Ubisoft)

The Elder Scrolls Online - Greymoor (ZeniMax)

Spielerin/Spieler des Jahres (Publikumspreis)

Gnu (Jasmin K.)

(Jasmin K.) Nina Kiel

WheelyWorld (Dennis Winkens)

Studio des Jahres (40.000 Euro)s

King Art (Bremen)

Mimimi Games (München)

(München) Ubisoft Düsseldorf

Sonderpreis der Jury (10.000 Euro)s