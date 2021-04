Ghostrunner: Trailer stellt Metal-Ox-DLC und kostenlose Modi vor

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Publisher 505 Games hat in einem frischen Trailer die Neuerungen vorgestellt, die Spieler des Cyberpunk-Parcour-Titels Ghostrunner erwarten. Zum einen ist mit dem Metal Ox Pack ein Bezahl-DLC erschienen, der das chinesische Jahr des Ochsen zelebriert. Dieser bringt vier neue Schwerter und Handschuhe mit sich, die laut Entwicklerangaben auf den konfuzianischen Prinzipien und Tugenden basieren: Nächstenliebe, Rechtschaffenheit, Sittlichkeit und Verlässlichkeit. Erhältlich ist das Metal Ox Pack ob sofort zu einem Preis von 4,99 Euro.

Weiter wurde ein kostenfreies Update für Ghostrunner veröffentlicht, das neben einem Fotomodus auch den so genannten Kill-Run-Modus beinhaltet. In diesem müsst ihr euch so schnell wie möglich durch den Dharma-Turm metzeln, da ihr ein knappes Zeitlimit auferlegt bekommt. Mit jedem Kill gibt es ein paar Sekunden extra.